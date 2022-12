Elérkeztünk a vb azon szakaszához, ahol már végső esélyesként is kikiáltott csapatok vívnak egymással a továbbjutásért. A két vb nélküli nap után igazi csemegének ígérkezik a Hollandia-Argentína mérkőzés. A hollandok eddig még veretlenek, a csoportból hét ponttal jutottak tovább, míg Argentína egy meglepő vereség után talpra állt, és azóta minden meccsét megnyerte. A nyolcaddöntőkben a narancsosok Amerikán gázoltak át 3-1-re, míg Messiék Ausztrália ellen győztek 2-1-re. A két válogatott a 2014-es és a 2006-os vb-n is keresztezte egymás útját, és a rossz hír a szurkolóknak, hogy egyik meccsen sem esett gól. 2014-ben a Dél-amerikaiak jutottak tovább büntetőkkel, míg 2006-ban a csoportkörben találkoztak a felek. Legutóbb 2003-ban játszottak olyan mérkőzést, amin gól is esett, akkor Hollandia 1-0-ra győzött egy felkészülési mérkőzésen.

Negyeddöntő

20 óra: Hollandia-Argentína