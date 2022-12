„Visszajöttünk a szakadék széléről, ezért is fáj ennyire a dolog. A legvégén megvolt a meccslabdánk, de nem sikerült” – utalt a szakember Randal Kolo Muani helyzetére, melyet a 123. percben óriási bravúrral védett a vb legjobb kapusának választott Emiliano Martinez. – A kétgólos hátrányunk után ha kikapunk esetleg 3-0-ra, akkor annyit mondtunk volna, bravó Argentína. Természetesen ettől függetlenül gratulálok a riválisnak, nagyszerű mérkőzést játszott.”

A játékosként és szövetségi kapitányként is világbajnok Deschamps megjegyezte, a dél-amerikai csapaton látta, hogy világbajnoki döntőt játszik, ugyanakkor csapatában már nem érezte annyira a tüzet. Hozzátette, előzetesen senkin nem látta, hogy rossz formában lenne bárki is, azonban Ousmane Dembélét és Olivier Giroud-t is lecserélte még a szünet előtt, ugyanis bár a „döntőig elvitték a csapatot”, a fináléban gyengén teljesítettek, a csapatot pedig fel kellett ráznia.

Deschamps természetesen kitért a mesterhármast szerző Kylian Mbappéra, aki „nyomot szeretett volna hagyni maga után” a tornán, ezt meg is tette, de végül nem annyira, mint azt tervezte. A szakember 2012 óta irányítja a francia válogatottat, szerződése az év végén lejár, jövőjéről azonban egyelőre nem nyilatkozott érdemben.

A franciák kapusa, Hugo Lloris bokszmeccshez hasonlította a finálét. Ahogy megfogalmazása szerint ütésre ütéssel válaszoltak, a futball pedig bebizonyította, hogy egyetlen gól meg tudja változtatni a meccs lefolyását. Ezzel arra utalt, hogy a 80. percig, amikor Kylian Mbappé tizenegyesből szépített, nem sok lehetősége volt a Kékeknek, utána viszont akár meg is nyerhették volna a döntőt.

A vasárnapi fináléban az argentin válogatott 2-2-es rendes játékidő és 3-3-as hosszabbítás után tizenegyesekkel 4–2-re győzte le a legutóbb aranyérmes francia csapatot Luszailban.