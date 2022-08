A vállalat közleményében a kifejezetten magas összegű károkat okozó katasztrófák között emelte ki

az ausztráliai árvizeket, a februári viharokat Európában és a heves jégesőt Franciaországban.

2021 első félévében a természeti katasztrófák ugyan nagyobb értékű, 91 milliárd dolláros gazdasági károkat okoztak, a Swiss Re kiemelte, hogy idén világszerte gyakoribbá váltak az egyre komolyabb károkat okozó úgynevezett másodlagos természeti katasztrófák, mint például az áradások és a viharok.

Windsor, 2022. március 3. A medrébõl kilépett Hawkesbury folyó vize eláraszt egy sportlétesítményt Windsorban, Sydneytõl északnyugatra 2022. március 3-án. A heves esõzések miatt áradások sújtják Ausztrália keleti partvidékét. A természeti katasztrófa legkevesebb 13 halálos áldozatot követelt, Új-Dél-Wales államban akár félmillió ember evakuálására is szükség lehet. MTI/EPA-AAP/Dan Himbrechts

Forrás: Dan Himbrechts

Az elsődleges természeti katasztrófák közé sorolják a földrengéseket és a ciklonokat.

Martin Bertogg, a Swiss Re természeti katasztrófákkal foglalkozó részlegének vezetője elmondta: egyértelműnek tartja, hogy a szélsőséges időjárási jelenségek gyakoribbá válását a klímaváltozás okozza. Példaként hozta fel a korábban nem tapasztalat ausztráliai és dél-afrikai árvizeket. Kiemelte azt is, hogy a másodlagosnak nevezett és egyre komolyabb károkat okozó természeti katasztrófák bárhol előfordulhatnak, és a gyors városiasodás súlyosbíthatja a hatásaikat.

A biztosítótársaságokhoz 35 milliárd dollár értékben nyújtottak be számlát károsultak, ami 22 százalékkal elmarad a tízéves átlagtól. Ha az ipari katasztrófák okozta károkat is beleszámítjuk, akkor ez az összeg 38 milliárd dollár.

Gorzów Wielkopolski, 2022. február 19. Az Eunice nevû vihar által súlyosan megrongált családi ház a nyugat-lengyelországi Gorzów Wielkopolskiban 2022. február 19-én. MTI/EPA/PAP/Lech Muszynski

Forrás: Lech Muszynski

Jérome Jean Haegeli, a Swiss Re vezető közgazdásza a társaság közleményében arra mutatott rá, hogy

a világgazdaságot fenyegető egyik legnagyobb kockázat az éghajlatváltozás.

Ugyanakkor a természeti katasztrófák okozta anyagi károk mintegy 75 százalékát nem fedezik a biztosítások, emiatt szerinte döntő fontosságú lenne olyan rendszert kialakítani, amelyben jobban tudnák fedezni a klímaváltozás által előidézett gazdasági károkat.

Borítókép: Autókra dõlt fatörzs az Eunice nevû vihar elvonulása után Amszterdam belvárosában 2022. február 19-én. Fotó: MTI/EPA/ANP/Remko De Waal