Nagyon rosszul megy az iPhone, bajban van az Apple

Tim Cook a vártnál sokkal gyengébb árbevételről számolt be Kínában és más fejlődő piacokon.

Levelet írt a befektetőknek a halvány első negyedévi bevételek miatt:

Cook vezérigazgató számos magyarázatot ad az alacsonyabb bevételre: az iPhone X-hez képest az iPhone XS és XS Max túl korai indításáról, az amerikai dollár árfolyamáról és egyes piacok általános gazdasági gyengeségéről beszél.

Az alapvető gond azonban egyszerűen meghatározható: az emberek nem vásárolnak annyi új iPhone-t, mint amennyit az Apple remélt.

A vezér megjegyzi, hogy az Apple más divízióinak bevételei csaknem 19 százalékkal nőnek évről évre. De az az igazság, hogy az iPhone már régen az Apple fő tevékenysége, és ha az almás cégóriás nem tud eleget eladni belőle, akkor az egész vállalatnak gondokkal kell küzdenie.

EXCLUSIVE: After cutting Q1 expectations, Apple CEO Tim Cook tells CNBC that the shortfall is primarily in Greater China as trade tensions put pressure on the Chinese economy https://t.co/iOf79ebo17 pic.twitter.com/Lm7Wyp1VOX

— CNBC Now (@CNBCnow) 2019. január 2.