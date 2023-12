A kényelmi funkciók hajtják a vásárlást

„Magyarországon még nem olyan elterjedt az okos háztartási gépek iránti kereslet, de folyamatosan nő az érdeklődés irántuk. Azt látjuk, hogy például a nyugat-európai országok előrébb járnak ebben, ami egyrészt annak köszönhető, hogy a magyarok árérzékenyek, az okos háztartási gépek pedig a prémium szegmensben érhetők el. Másrészt annak, hogy a magyar piacnak mindig több idő kell, hogy átvegye a technológiai újdonságokat.” – mondta Nagy Gábor, a Gorenje-Hisense menedzsere.

A magyarokat elsősorban a kényelmi funkciók győzik meg, mint például az, hogy a telefonjukban megtalálnak mindent, ami az adott géppel kapcsolatos: a használati utasítást, adatokat, tanácsokat a megfelelő használathoz.

Érintőképernyős hűtő, mosószert adagoló mosógép

A telefonról vezérlést a Hisense a ConnectLife ökoszisztéma segítségével biztosítja, amely a gépek műszaki állapotáról is értesítéseket küld a felhasználónak. A hűtők esetében az intelligens diagnosztikai funkciójával (Smart diagnostic) a gép öndiagnosztikai vizsgálatot végez és minden talált problémát jelez.

A Hisense hűtőmodelljeinek további érdekessége, hogy olyan is van, amely 21 hüvelykes, érintőképernyős kijelzővel rendelkezik, így a beállítások mellett fényképnézegetésre és receptek keresésére is lehet használni, de akár üzenőfallá is válhat. Ez a modell képes fél nap alatt 2,2 kg jeget előállítani, amelyhez víztartály helyett közvetlenül a csapot használja. Ezen túlmenően élelmiszerleltár funkcióval is rendelkezik, így hozzá lehet adni az ételeket, a felhasználók megnevezhetik az alapanyagokat és beállíthatják a lejárati dátumokat.

A Hisense a mosás és a mosás-szárítás kategóriáiban is vezetett be új okoskészülékeket, amelyek igazi különlegessége az AutoDose funkció: az automatikus mosószeradagolás technológiája lehetővé teszi, hogy a készülék az előre beállított szennyezettségi foknak és a ruhatöltet súlyának megfelelően automatikusan adagolja a mosószert, ami azt jelenti, hogy a felhasználónak körülbelül havonta egyszer kell csak feltöltenie a gépet.

Ráadásul a ConnectLife alkalmazásban folyamatosan nyomon lehet követni a mosószer szintjét és a felhasznált energiamennyiséget, emellett pedig minden program személyre szabható és kedvenc programként elmenthető.

Okoseszközökből komplett okosotthonok

Ma már minden otthonban vannak olyan okos eszközök, amelyek a legújabb technológiát alkalmazva működnek és megkönnyítik a felhasználók életét, s a teljes okosotthon kialakítása is folyamatosan terjed.

„Számtalan okoseszköz létezik a világban, a háztartási gépektől kezdve az intelligens öntözőrendszerekig. Bár minden háztartási eszköz okosra cserélése egyelőre még a jövő zenéje, apránként érdemes megismerkedni az újdonságokkal. Ilyenkor olyan okos eszközt válasszunk, ami növeli a kényelmi szintünket, javítja az energiafelhasználásunkat és a működtetése sem haladja meg a család informatikai képességeit” tette hozzá Pintér Róbert, a Corvinus Egyetem adjunktusa, információs társadalom kutatója.

Nagy Gábor úgy véli, hogy ugyan az okosotthon-rendszerben jelenleg a szórakoztató elektronikai cikkek, valamint a biztonsággal és az egészséggel kapcsolatos gépek élveznek előnyt a magyar felhasználók körében, a közeljövőben a háztartási gépek is integrálódnak.

Elképesztő lehetőségek az intelligens háztartási gépekben

A Hisense szakértője szerint a készülékek okosításában nagy lehetőségek rejlenek, amit a gyártók folyamatosan kutatnak. Az egyik legnagyobb áttörés az lehet, ha a gépek műszaki állapotáról még pontosabb kép adható: ez a prediktív karbantartás, vagyis az, hogy az okoskészülékek monitorozzák magukat és ha változást érzékelnek, azonnal jelzik a szerviznek, még akkor is, ha abban a pillanatban tökéletesen működnek.

A fejlesztések célja az energiahatékonyság fokozása, hiszen az ökológiai lábnyom csökkentése kiemelten fontos ebben a szektorban is, így például mosógépek esetében továbbra is a mosási hatékonyság növelése áll majd a középpontban.