A VR szemüveggel öt játékot próbálhatunk ki, egy panoráma mesefilmet és öt darab 360 fokos filmet nézhetünk meg. Elsősorban Nemesnádudvaron a Bor Bagolyban lehet kipróbálni, illetve a vármegyei fesztiválokon is jelen lesznek az idei év során.

VR-játékokban elevenedik meg Petőfi Sándor élete és munkássága

Moiskó Csilla szerint az öt virtuális játék különleges élményt nyújthat bárki számára, aki szereti az élményszerű információkat.

Fotós: Víg László

„Az egyik játékon keresztül például a felhasználó virtuális bepillantást nyerhet a Pilvax kávézóba a VR-szemüveget használva. A séta során érdekes információkhoz juthat szöveges és képi formában. A játék koncepciója, hogy a Pilvax kávézó – illetve az arra emlékeztető virtuális tér – körbe járható. A kávéház üres, mintha csak most vonult volna ki mindenki, hátrahagyva még a füstölgő cigarettát is. Sőt, a helyre jellemző báli zene is szól” – tette hozzá a Petőfi-emlékév ötletadója.