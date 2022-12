A műsorokban az SZTFH szakértői ismert személyek és véleményvezérek segítségével mutatják be a kiberbűnőzők legújabb módszereit, és beszélik át a vendégek személyes tapasztalatait. A podcast első adása a Hatóság „Mutass piros lapot a kiberbűnözőknek” elnevezésű figyelemfelhívó tudatosító kampányának szerves része, amely a jelenleg is zajló labdarúgó-világbajnoksághoz köthető online csalási módszereket mutatja be.

A „Minden kiberül” december 6-tól a népszerűbb podcast platformokon, valamint az SZTFH weboldalán is meghallgatható. A műsor készítői tervek szerint kéthetente jelentkeznek új adással.