Az Apple már évek óta dolgozik a készüléken, amelyik leválthatja majd az iPhone-t, mégpedig úgy, hogy annak minden erősségét megtartja majd.

Az utódlás első lépését álítólag már jövőre megkezdi a harapott almás óriás egy nagy teljesítményű AR headsettel,

melyet olyan erős chipek hajtanak majd, mint a legújabb MacBookot.

A nemzetközi számítástechnikai sajtóban, így a Business Insiderben és a 9To5Mac-ben is szétspriccelő, egyelőre megerősítetlen hír forrása az ismert és mindeddig megbízhatóan tájékoztató szakértő, Ming-Chi Kuo, az Apple elemzője.

Szerinte az Apple AR headsetjének processzora először is „Mac-szintű számítási teljesítménnyel rendelkezik, képes lesz önállóan működni anélkül, hogy akár egy Macre (PC-re) vagy egy iPhone-ra (telefonra) támaszkodna, és inkább az alkalmazások átfogó választékát támogatja, mint konkrét alkalmazásokat”.

Kuo azt írja befektetőknek készült feljegyzésében, hogy az Apple célja 10 éven belül felváltani az iPhone-t az AR-headsettel:

a jövőre megjelenő headset pedig csak az első lépés lesz a projekt megvalósításában.

A várhatóan 2022 negyedik negyedévében megjelenő készülék „két processzorral lesz szerelve: a felső kategóriás processzor hasonló számítási teljesítményű lesz, mint az Apple Mac M1, míg a másik processzor az érzékelőkkel kapcsolatos számításokat végzi majd”.

Jóslata szerint két Sony 4K mikro-OLED kijelzővel lesz felszerelve, s vélhetően a VR-t is támogathatja majd.

Az Apple AR headsetje azért igényel külön processzort, mivel a szenzor számítási teljesítmény-igénye lényegesen nagyobb lesz, mint az iPhone-é. Az AR headsetnek például legalább 6-8 optikai modulra van szüksége ahhoz, hogy egyidejűleg folyamatos videónézetű AR-szolgáltatásokat nyújtson a felhasználóknak. Ehhez képest az iPhone legfeljebb 3 optikai modult igényel egyidejűleg, és nem igényel folyamatos számítást.

Kuo azt is mondja, hogy „ha a headsetet csak a Mac vagy az iPhone kiegészítőjeként pozicionálják, az nem fogja elősegíteni a termék sikerét. Az önállóan működő AR headset azt jelenti, hogy saját ökoszisztémával rendelkezik majd, és a legteljesebb és legrugalmasabb felhasználói élményt nyújtja”. A jelentés ezen része azonban ellentmond a The Information értesülésének, miszerint ezt a terméket is még iPhone-nal kell majd összekötni a működéshez.

Nem tudni, hogy a jövőre megjelenő headset hogyan is fog kinézni, de a korábbi pletykák legalább két, jelenleg fejlesztés alatt álló változatra utalnak. Az első Apple headset a hírek szerint szemüveg helyett inkább az Oculus Quest virtuális valóság headsetekre fog hasonlítani, míg a „karcsúbb”, viselhetőbb, napszemüvegre jobban emlékeztető eszköz állítólag 2023-ra készül el.

A régóta pletykált headset állítólag az iPhone utódja lesz, és az a célja, hogy okostelefont kiterjesztett valóság headsetekkel váltsa fel.

Borítóképünk illusztráció