Tanárnő a pályán

Tanári hivatása is segíti a pályán a németek jelenlegi legjobb női 400 méteres gátfutóját, Carolina Krafzikot, aki hétfő este mutatkozik be a budapesti atlétikai világbajnokságon. A 28 éves sportoló a Rheinischen Postnak adott interjújában beszélt annak előnyeiről, hogy az élsport mellett párhuzamosan egy általános iskolában is dolgozik.

A hivatásom által naponta megtapasztalom, hogy az élet mindig megy tovább és más dolgokat is kínál. Ez segít a sportban is. A kudarcokból mindig erőt merítek, és legközelebb megpróbálok jobban teljesíteni

– fogalmazott.

A kettős terhelés ellenére Krafzik idén is magabiztosan nyerte meg a német bajnokságot és jutott ki a vb-re 400 méter gáton.

Nem könnyű az élsportot és a munkát összegyeztetni

– árulta el a Baden-Württembergben dolgozó atléta.

Ezzel együtt a két terület jól kombinálható, a gyerekeknek például át tudom adni, hogy nem minden a győzelemről vagy a vereségről szól. A sport értékei a legfontosabbak.

A VfL Sindelfingen versenyzője az előfutamból szeretne továbbjutni az elődöntőbe, s bár a nyolcas fináléra szerinte nem sok esélye van, megpróbálja borítani a papírformát.