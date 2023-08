Két órával a Budapesti Atlétikai Világbajnokság friss maratoni világbajnoka, az ugandai Victor Kiplangat célbaérkezése után több ezer amatőr sportoló is futhatott ugyanazon az útszakaszon, ahol előttük a világ legjobbjai versenyeztek. A „Budapest 10K Hősök Futása” nevű verseny magyar innováció volt atlétikai vb-k történetében, ugyanis hazánkban hirdettek először amatőr versenyt, a hivatalos maratoni verseny után rögtön, ugyanazon az útvonalon.

A 42 ezer 195 méteres, klasszikus táv rajtja és célja a Hősök terén volt, innen a profi futók 4 db, nagyjából 10 kilométeres körrel teljesítették az Andrássy úton keresztül a Lánchíd, majd az alagút irányába a távot, a Budavári Palota megkerülésével visszafordulva a pesti oldalra. Ebbe az útvonalba kóstolhatott bele többezer lelkes amatőr futó – a vasárnap érvényben lévő vörös hőségriasztás miatt rövidített, 6 kilométeres útvonalon, igy a budai oldal kihagyásával, a Deák Ferenc térnél kanyarodtak vissza a Hősök tere felé. Megyénkből a tatai születésű Szőts Dávid számolt be élményeiről, aki több tatai minimaraton tapasztalattal vágott neki a versenynek.

Ezrek vágtak neki az atlétikai vb-k történetében először életre hívott amatőr versenynek a Hősök teréről

Fotó: Sz. D. / Forrás: Beküldött

− Megindító élmény volt futni ugyanott, ahol pár órával ezelőtt még az atlétikai sztároknak szurkoltam kívülről, nézőként.

Például a tatai minimaratonnak is megvan a varázsa, de több ezer emberrel futni a gyakorlatilag „megtelt” Andrássy úton biztosan feledhetetlen élmény marad.

Egy kissé szomorú voltam, amikor szombaton kiderült, hogy a 30 fok feletti meleg miatt csak rövidített útvonalon futhatunk, igy a Lánchidat és a budai rakpartot ma ki kellett hagynunk, de lévén, hogy amatőr verseny, azt hiszem, a szervezők helyes döntést hoztak. A tatai minimaratonon, hasonló melegben, legtöbben jól felkészült, a nagy hőséget is jól bíró, vagy legalábbis azt „túlélő” versenyzők állnak rajthoz, azonban itt Budapesten sok olyan ember is elindult, akinek inkább csak az élmény, és a sétáló-kocogó teljesítés volt a célja, nem pedig sportolói eredményt szeretett volna elérni, így egy-másfél órát a helyenként tűző napon tölteniük nem is lett volna egészséges − részletezte a volt Eötvös-diák Dávid.

Dávid a Hősök terén, ahol mellette ezrek tapasztalhatták meg, milyen ugyanott futni, ahol világklasszisok írnak történelmet

Fotó: Sz. D. / Forrás: Beküldött

Kettő távon is indulhattak az amatőr sportolók, az eredetileg 10 kilométeresre tervezett, pontosan 5750 méterre rövidített távon 3984 versenyző ért célba, a rövidebb, szimbolikusan 2023 méteres távon pedig 1511 amatőr futó lett gazdagabb a világbajnokság élményével – köztük több Komárom-Esztergom vármegyei amatőr futó is.