MOL Magyar Kupa, 1. forduló Lábatlani ESE–DAC Nádorváros 1912 5-0 (0-0) Lábatlan, vezette: Mákos M. D. (Bíró Zs., Molnár L.). Lábatlan: Török Dominik – Varga M. (Rozmán, 42.), Janusz, Váli, Galba, Budaházi, Király (Szenes, 76.), Deme (Mann, 76.), Kovács, Fábián-Nagy, Török Dávid. Vezetőedző: Karcagi Pál. DAC: Kiss – Csonka-Rajky (Gál, 68.), Virág, Bodó, Tóth (Forgó, 68.), Vaganjan (Matyi, 63.), Pintér, Kurucz, Szokolics (Csányi, 68.), Németh (Sopronyi, 77.), Szőke. Vezetőedző: Germán Ferenc. Gólszerzők: Kovács (55., 64.), Janusz (69.), Galba (73., 78.).

Óriási meglepetéssel kezdett Magyar Kupában a Lábatlani, hiszen kiütéssel küldte haza az esélyesebb DAC Nádorváros csapatát. Az ellenfél a Győr-Moson-Sopron megyei első osztályban szerepel, de a klub legszebb esztendeiben még az NB II.-ben is játszott. A Lábatlan, mint ismert, most jutott vissza a Komárom-Esztergom vármegyei első osztályba, és úgy fest, hogy Karcagi Pál egy igen ütőképes csapatot rakott össze. Az első félidőben még csak keresték a fogást egymáson a csapatok, a szünet után viszont a Lábatlan mindkét lábával rálépett a gázra. Az első két gólt az új igazolás, a harmadosztályból, Tardosról érkező Kovács vállalta magára, majd később a régiek, Janusz és Galba is betaláltak – utóbbi ráadásul kétszer, így nagyon magabiztosan jutott a második körbe a Lábatlan.