A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóságának Játékvezetői Bizottsága által szervezett továbbképzésén mintegy 80-an vettek részt, köztük az a 26 bírójelölt is, akik a közelmúltban indult vármegyei játékvezetői tanfolyamot végzik.

Pénteken délután a vármegyei akadémia tagjai (ők azok, akik a legtehetségesebb helyi játékvezetőkként jelenleg a legnagyobb eséllyel pályáznak arra, hogy az országos akadémiára kerüljenek, majd ezt követően akár NB-s kerettagokká váljanak) kezdték a programot, számukra pluszfeladatként mérkőzés- és videós feladatok elemzése szerepelt a napirendben.

Szombaton érkeztek a többiek is, akik reggel már az ilyenkor megszokott fizikai teszttel kezdték a napot. A résztvevők Büki Gábor, Drabon Barnabás, Juhász Dávid, Kronavetter János és Molnár István tolmácsolásában több előadást is meghallgattak a játékvezetés különböző részterületeiről (az őszi idény értékelése, játékosok védelme, kispadok kezelése, lesek megítélése, videós elemzések), emellett köszöntőt mondott dr. Kancz Csaba főispán, a vármegyei igazgatóság társadalmi elnöke, valamint Tóth Attila versenybizottsági elnök. Díjakat kaptak a jubiláló játékvezetők is.

– Ez volt az első edzőtáborom, amelyen már országos kerettagként vehettem részt. Jó volt visszajönni a régi kollégák közé és segíteni a felkészülésüket, visszaadni valamit abból, amit én is kaptam a játékvezető-pályafutásom során. Én ezúttal a videós feladatok elemzését vállaltam magamra. Számomra is új élményt nyújtott, hogy ezúttal már előadóként, a továbbképzést más szempontból látva vehettem részt a munkában – tudtuk meg Büki Gábortól, aki vármegyénkből indulva tavaly nyáron került fel az NB III.-as keretbe.