Kissé meghökkentő az, ami Londonban történt. Gyakorlatilag már tét nélküli meccset vívott egymás ellen a West Ham United és a

Freiburg az Európa-liga csoportkörének utolsó fordulójában csütörtök este, hiszen mindkét csapat továbbjutott már, de azért mégsem volt teljesen érdektelen a meccs, hiszen a csoportgyőzelemről dönthettek egymás között. Ezt és vele együtt az automatikus nyolcaddöntőbe jutást az angol klub szerezte meg a 2-0-s győzelemmel, míg a Freiburg a tavaszi egyenes kieséses szakasz első fordulójában folytatja, így a német klubnak még meg kell nyernie egy párharcot a legjobb tizenhatba jutásért.

Ezzel még nem lenne gond, annak pedig kimondottan örülhettünk, hogy Sallai Roland újra ott szerepelt a Freiburg kezdőjében. A 26 éves támadó október végén a Topolya elleni El-meccsen sérült meg, majd a válogatott meccsek miatti szünetet követően november végén tért vissza a pályára. Ám azzal kellett szembesülnie, hogy gyökeresen megváltozott a helyzete a csapatban. A sérülése előtt meghatározó játékosa volt a

Freiburgnak, nemcsak stabil kezdő volt, hanem fontos gólokat is lőtt, az El-ben éppenséggel a West Ham elleni első meccsen is betalált. A sérülése óta Christian Streich vezetőedző három meccsen is csak csereként küldte pályára, most pedig a félidőben lehozta, pedig nem teljesített rosszabbul bármelyik társánál.

Mindez azért meghökkentő és baj, mert a válogatott is komoly hasznát látta annak, hogy Sallai Roland alapembere lett egy Bundesligában szereplő csapatnak, és ha a helye meginog, annak kézenfekvő módon a nemzeti csapat is kárát láthatja az Európa-bajnokság évében.

Marco Rossi szövetségi kapitány többször is határozottan leszögezte, csak arra számít a kontinensbajnokságon, aki rendszeresen játszik a klubjában, és egy jó formában lévő Sallai nála egész biztosan kulcsember lenne, ahogyan a sérüléséig az is volt.

És ehhez sajnos hozzá lehet tenni, hogy Nagy Ádám alig-alig jut szóhoz az olasz másodosztályú Pisában, Németh András többnyire időhúzó csere a Bundesliga kettőben a feljutásra hajtó Hamburgban, Kleinheisler László nevét jó ideje hiába keressük a Panathinaikosz keretében, Lang Ádám pedig zömmel a ciprusi Omonia kispadját koptatja. Szinte napra pontosan fél év van hátra az Eb-kezdetéig, így az érintett futballisták lassan időzavarba kerülhetnek: ha nem sikerül beverekedni magukat a csapataikba, vagy nem tudnak a télen klubot váltani, akkor legfeljebb szurkolóként utazhatnak nyáron Németországba. Márpedig a névsort nézve ez nagy veszteség lenne.