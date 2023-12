Nem lehet állítani, hogy holtidény lenne így, karácsony előtt. Az Európai Unió Bírósága szerint a nemzetközi (FIFA) és az európai futballszövetség (UEFA) az uniós joggal ellentétesen döntött korábban amellett, hogy megakadályozza az úgynevezett Európai Szuperliga (ESL) létrehozását; Kerkez Milos megsérült, hosszú időre kidőlt; Határ Bernadett, a 208 centi magasra megnőtt center nyolc és fél év után elhagyta a Sopron Basketet, és a spanyol Salamancába szerződött; és – ha már magasság – a Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) előrukkolt azzal a szenzációs ténnyel, hogy a játékosok átlagos testmagassága alapján rangsorolva a világ 53 bajnokságának csapatait kiderült, a Kecskemét a legmagasabbak csapata a földön 187,13 centiméteres átlagmagassággal.

És ezek csupán önkényesen kiragadott szenzációk, mindegyik külön-külön is remek témával szolgál, ám valamennyi közül szerintem kiemelkedik az, ami az asztalitenisz világából érkezett. Ezt olvashattuk a magyar szövetség honlapján: „…a szövetség 100. évére a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöke segítségül hívta Jónyer Istvánt, Klampár Tibort, Gergely Gábort és Kreisz Tibort, hogy asztalitenisz-nagykövetként működjenek közre a centenárium évében a sportág további népszerűsítésében. Az Aranycsapat kinevezett tagjai 250 000 forint havi járandóságot is kapnak a nagyköveti kinevezés mellé.”

Nem lenne ebben semmi kivetni való, ha nem tudnánk jól, hogy az említett csapat 1979-ben Jónyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor, Kreisz Tibor és Takács János összeállításban nyert világbajnokságot. Az igaz, hogy a névsorból az első három vitte a prímet, ők az igazi legendák, nem véletlenül ők kaptak nem rég Prima Primissa díjat, ám ha Kreisz Tibor ott lehet, akkor Takács János hiánya mindenféleképpen magyarázatra szorul.

Ez pedig az, hogy

az említett négy világbajnok döntött az ötödik kimaradásáról.

Az ok: az egykori játékostárs életmódja, életvitele, életszemlélete – bár aki kicsit is jártas a sportág világában, az tudja, hogy ezen a téren a legendákkal kapcsolatban is lehetne miről beszélni. A legszebb azonban Takács János reagálása a közösségi oldalán. Betűhíven idézve: „Elfogadom a Döntésüket Mert Sajnos van Igazság benne amit Mond (Gondolom Pista vagy a Gerő) Pia van Finoman veszek belőle vissza, Életmód? Hangoskodás van Nem Szeretik sehol a Szívemen a Számon Embereket!? Nincs Harag Ölelem Őket Marry Christmas! Maradtam Enfant Terrible.”

Mit lehet ehhez hozzátenni? Áldott, békés karácsonyt mindenkinek!