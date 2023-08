Miután a Ferencváros csúfosan elbukott a Bajnokok Ligája selejtezőin úgy, hogy még csak gólt sem tudott szerezni a feröeri KÍ Klaksvík ellen, és a klub menesztette Sztanyiszlav Csercseszovot, nagy figyelem kísérte az orosz edző minden rezzenését. Bejárta a sajtót minden mondata, amit magyarországi munkásságáról, a kényszerű búcsúról mondott, vezető hír lett abból minden egyes nap, hogy hol kínálnak neki kispadot, hogyan folytatja a pályafutását, sőt, az életét.

Azóta mindössze három hét telt el, és a világ nagyot fordult az Üllői úton. A Fradi az ír Shamrock Roverset 5-0-ás összesítéssel ütötte ki az Európa-Konferencialigából, most csütörtökön idegenben lépte le 6-1-re a máltai Hamrun Spartanst, közben pedig 5-3-ra nyert a székesfehérvári bajnoki meccsén. Azaz Máté Csaba irányításával a csapat négy mérkőzésen tizenhét góllal terhelte meg a soros ellenfelek hálóját, ráadásul a mutatott játék is imponáló – a változás igen csak látványos. Ez persze remek táptalaja az összeesküvés elméletnek, amely szerint a játékosok szándékosan estek ki a BL-ből, mert meg akarták buktatni Sztanyiszlav Csercseszovot, ami jól hangzik, csak éppen szemernyi értelme sincs.

A labdarúgók pontosan tudják, mennyit hoz a konyhára a Bajnokok Ligája közvetve és közvetlenül is, és mennyire más nagyságrend a Konferencialiga

– erre ne is vesztegessünk több szót. Azzal is vitatkozhatnánk, hogy Máté Csaba csodát tett, annak a kudarcnak megvannak a szakmai magyarázatai, és ki tudja, a folytatásban az orosz mesterrel a kispadon is látványosan menetelne előre a csapat, ezt már sohasem tudjuk meg, nem lehet lejátszani. Azt pedig csak a bennfentesek tudják pontosan, mennyire változott meg az edzőváltással az öltöző hangulata, és az mennyire van hatással a hirtelen feljavult teljesítményhez.

Ugyanakkor Máté Csaba tényleg bizonyított a három hét alatt, nyilván az ő felkészültsége elengedhetetlen volt ahhoz, hogy úrrá lehessen a roppant nehéz helyzeten, és a Klaksvíkra már szinte mindenki csak kellemetlen kisiklásként tekintsen. Érthető és örvendetes, hogy a jelek szerint nincsen edzőkérdés a Ferencvárosnál, Máté Csaba több rövid beugrást követően most hosszú távon is megkapja a bizalmat. Nagyon helyesen, és a példája elgondolkodtató lehet azok számára, akik állandóan külföldi edzők szerződtetésében látják a siker zálogát, többnyire hiába. A Fradi döntése talán kinyitja más tehetséges edzők előtt az ajtót, mert ha nem próbálják ki őket, sohasem derülhet ki, mit is tudnak valójában.