Mesébe illő a történet. A 2000-es évek elején a kick-boxos Márton Zsolt a feleségével, a kézilabdázó Kiss Barbarával kétszer is a Kanári-szigeteken, Tenerifén nyaralt, és annyira megtetszett nekik, hogy a harmadik utazásukkal, 2004-ben már ki is költöztek oda. S két év múlva megszülettek ikerlányaik. Nem volt törvényszerű, hogy Luana és Viviana a küzdősportok mellett kössenek ki. A lányok úszni, lovagolni kezdtek, kipróbálták a röplabdát és az atlétika több ágát is, de hétévesen a tekvandó mellett kötelezték el magukat, ami Spanyolországban nagyon népszerű, az olimpiákon már hét érmet nyertek a spanyol versenyzők.

Hamar kiderült, hogy a lányok őstehetségek, Tenerifén és a szomszédos Gran Canarián sorra nyerték a versenyeket, és már akkor kijelentették, hogy olimpiai bajnokok akarnak lenni.

A szülők merész elhatározással úgy döntöttek, felszámolják a tenerifei életüket, ottani vállalkozásaikat, és a lányok 12 éves korában Madridba költöznek, ahol jóval nagyobb az esély az álom megvalósítására. Luana és Viviana jelenleg gimnazisták, jövőre érettségiznek, miközben a földkerekség egyik legjobb klubjában, a Hankuk International Schoolban edzenek. Mindketten junior-Európa-bajnokok lettek, Luana pedig májusban 17 évesen felnőttvilágbajnoki címet szerzett Bakuban az olimpia műsorán is szereplő 57 kilogrammos súlycsoportban! Magyar színekben. Mind a hat ellenfelét legyőzte, miközben Viviana a 62 kg-ban a negyeddöntőig jutott.

A múlt hét végén a krakkói Európa Játékokon Vivianát a 67 kg (olimpiai súlycsoport) nyolcaddöntőjében a vb-címvédő francia Magda Wiet Henin győzte le, Luana viszont eljutott a döntőig, amit most nem sikerült megnyernie, de a sportág legendája, a kétszeres olimpiai bajnok, 30 éves brit Jade Jones múlta felül, és emiatt még a regnáló világbajnoknak sem kell pironkodnia. Főleg, ha csak 17 éves az illető.

Márton Luana sem bosszankodott, és az M4 Sport kamerája előtt adott bájos akcentusú nyilatkozatával sokunk szívébe lopta be magát.

– Úgy éreztem, hogy az ellenfelem kicsit erősebb nálam, de én még sokat fogok erősödni, és a következő meccsünket már én nyerem meg! Köszönöm, hogy Magyarországon sokan szurkoltak nekem. Kilencéves korom óta az olimpiáról álmodok, ami legközelebb jövő nyáron Párizsban lesz. S csak szólok, hogy Magyarország híres sportolójaként olimpiai bajnok leszek! – jelentette ki mosolyogva.

Úgy legyen! S persze ezt kívánjuk Vivianának is.