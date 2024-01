Elek Gábor azt is elárulta, hogy a szünetben egy kicsit megemelte a hangját az öltözőben, mert nem ezt beszélték meg a csapattal. Volt öt olyan lecsorgó labda, amelyre a fehérváriak rávetődtek, ők viszont csak lehajoltak. A második játékrészben aztán elkezdtek harcolni. Kellett egy félidő ahhoz, hogy felvegyék a sebességet, a keménységet, összeálljanak védekezésben. A szünet után a kapusteljesítmény is kimagasló volt. De ezt a védekezéssel kell összhangba hozni: mit tesz a védelem azért, hogy emeljen a kapus szintjén, és fordítva, illetve akadtak nagyon jó egyéni teljesítmények a második fél­időben, ami az elsőben hiányzott.

Elek kihangsúlyozta, hogy arra a legbüszkébb, hogy olyan mentális ereje van a csapatnak, amilyen szerinte sok NB I.-es együttesnek sincs. Nem adják fel, nem moralizálnak, hogy úristen, mi lesz, ha kikapnak tízzel, hanem mindig teszik a dolgunkat – valamikor jobban, valamikor rosszabbul. Véleménye szerint ezzel a küzdeni tudással nagyon sok nehéz helyzetből ki tudnak mászni úgy, ahogy az Alba Fehérvár KC ellen is, mert az első félidő második része tényleg kellemetlen volt: 8–6-os vezetésük után 14–11-re ellépett az ellenfél a szünetre úgy, hogy a végén ráadásul kihagyott egy időn túli hétméterest is. A sportigazgató elmondta, a klubvezetésnek és a lányoknak továbbra is a földön kell maradniuk.

A csapat szombaton 16 órakor a bajnokságban a Zengő Alföld Orosházi KA-t fogadja a Suzuki Arénában.

Kupabravúrok

A Vitézek eddig bravúrt bravúrra halmoznak a Magyar Kupában. Első óriási győzelmüket az élvonalbeli Moyra-Budaörs Handball csapata ellen szerezték, a mérkőzés eredménye 30–25 lett. A második bravúr pedig az Alba Fehérvár KC együttese ellen született, akiket 32–26-ra győztek le. A sorozat pénteki sorsolásán az esztergomiak elkerülték Elek korábbi klubját, a címvédő Ferencvárost, valamint a bajnok Győrt is. A csapat a Motherson Mosonmagyaróvári KC-vel fog megmérkőzni. Az FTC az MTK Budapestet, a Győr a Kisvárdát fogadja majd, míg a negyedik párharcban a harmadik magyar Bajnokok Ligája-résztvevő együttes, a Debrecen a Dunaújváros vendége lesz. A két zöld-fehér klub most a negyeddöntőben kapcsolódik be a sorozatba, melynek négyes döntőjét március 9–10-én rendezik. A továbbjutásról egy meccs dönt, a negyeddöntők hivatalos játéknapja január 31. Döntetlen esetén azonos osztályban szereplő csapatoknál a vendégegyüttes jut tovább, amennyiben az Esztergomi Vitézek játszik döntetlent, akkor az NB I/B-s klub kerül a négyes döntőbe.





Az Esztergomi Vitézek eddig még egyik célját sem tudta elérni, de nem adja fel

Szucsánszki Zitáék nem félnek senkitől sem

Fotó: Facebook