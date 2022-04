A Megyei Kupa 3. fordulóját rendezték szerda délután, ahol már csak a legjobb nyolc csapat volt érdekelt. A Nyergesújfalu–Vértesszőlős-összecsapás elmaradt, így csak három továbbjutóról tudunk hírt adni. A Tatai AC a másodosztályú Ászár otthonában lépett pályára, és egészen elképesztő mérkőzést hoztak össze a felek. Az Ászár hét perc után már 2-0-ra vezetett, a második játékrészben 5-3-ra is, ám a végére 7-5-re győzött a Tata, bár az Ászár emberhátrányban fejezte be a találkozót.

A másodosztályban a bajnoki címért küzdő Csolnok is hazai közönség előtt játszott, és egyetlen másodosztályú klubként tovább is jutott a legjobb négy közé, hiszen otthon 2-0-ra verte az első osztályú Környét. A címvédő Zsámbék a bajnokságban az egyetlen vereségét okozó Kecskédet látta vendégül. Ahogy megszoktuk, ez a párharc is szoros volt, 1-1 lett a rendes játékidőben, majd végül a Zsámbék büntetőkkel jutott tovább a következő körbe.

Megyei Kupa, 3. forduló

Ászár KSE–Tatai AC 5-7 (4-3)

Gólszerzők: Szabó (3), Kiss, Polgár, illetve Zuggó (3), Tóth, Martonfi (2), Felső.

Kiállítva: Lengyel (61.).

Csolnoki SZSE–Környe SE 2-0 (2-0)

Gólszerzők: Zsolnay, Bokros.

Zsámbéki SK–Wati Kecskéd KSK 1-1 (büntetőkkel 4-2)

Gólszerzők: Marticsek (88., büntetőből), illetve Harsányi (44.).