Erdő Péter a bevonulást követően azt kérte a hívektől, hogy figyeljenek egész lélekkel az ünnepi szertartásra, hallgassák hittel Isten igéjét, részesedjenek örömmel az Úr asztaláról és töltse el szívüket szent reménység. Hozzátette: amikor az oltárhoz gyülekezünk, az élő szegletkőhöz, akkor Krisztushoz járulunk, akiben szent templommá épülünk.

Erdő Péter megszentelte az esztergomi bazilika új oltárát

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A bíboros ezután megáldotta szentelt vízzel az oltárt, majd a padokban helyet foglaló híveket is. Az esztergom-budapesti érsek a homíliájában kiemelte: az ünnepi szertartáson elhangzott evangéliumi részlet szinte összefoglalva ad választ azokra az ellenvetésekre és kétségekre, amik Jézus feltámadásával szemben a kezdet kezdetétől felmerültek. Kijelentette azt is, hogy nem újdonság a kétely, maguk a kortársak is kételkedtek, és nagyobb részük el is utasította a feltámadást.