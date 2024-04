Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a felújítani kívánt területet február 14-én adták át a kivitelező Gádor Kft. részére, így megkezdődhetett a munka. Alig két hónap alatt be is fejeződtek a járdafelújítás munkálatai. A vállalkozó a régi betonlapokat az utca végén raklapra helyezett formában a kisbéri önkormányzat részére bocsátotta, ez mintegy kilencszázötven darabot jelent. Érkezett is megkeresés, hogy szeretnének belőle vásárolni, de a képviselő-testület elzárkózott az eladástól, mert terveik vannak a lapokkal.

Járdafelújítás: ennyi maradt meg a régi betonlapokból

Fotó: facebook/Sinkovicz Zoltán

A régi betonlapok sorsa a járdafelújítás után

Sinkovicz Zoltán, Kisbér város polgármestere a közösségi oldalon kiemelte, úgy döntöttek, ahelyett, hogy a Városigazgatóság telephelyére szállítják a régi betonlapokat, a helyszínen tárolják. Az elkészült járda folytatásaként a temető felé kanyarodva szeretnék saját apparátussal lerakni a lapokat, hogy gyalogosan, burkolt felületen lehessen eljutni a Petőfi utca felől a temetőbe. Azonban néhány nappal ezelőtt észrevették, hogy a lapok jelentős része, közel a fele hiányzik. Ahogyan azt a város polgármestere jelezte, a rendőrségi feljelentést megteszik. Továbbá kéri a lakosokat, beleértve a Petőfi utcában élőket is, hogyha bármilyen információjuk van az esetről, minél előbb jelezzék!