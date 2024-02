Gyermekkorom óta ismert, nagyon régi barátom öregkorában is rendszeresen meg tud lepni valamivel. Például tegnap úgy nézegette számítógépe monitorját, hogy az asztalán lévő, fénymásolónak támasztott tükörből nézett vissza rám. Elemző dumából most is ki volt combosodva. Egy hirdetés szerint tízcentis séró alatt, egy hosszra, laza nyolcezer forint körüli árral, géppel lecsapják a haját a fővárosban. Mutatott sokkal jobb tatabányai árakat is. A tükör? Félórája vágta le a haját a felesége. Cimborám véleménye szerint nem rosszul. Bólintok. Egyébként barátom hajnyírásának végeredménye már évek óta egy félmaréknyi ősz hajszál. – efká –