Hozzátette: 1783-ban, 240 éve kezdődött el a tatai angolkerti építése, 1923-ban Esterházy Ferenc a nagyközönség előtt is megnyitotta az addig lezárt parkot, 1932-től Tata-Tóvárost országosan is elismertté tették a Júniusi hetek, az városban megrendezett szabadtéri játékok. Mindezt kiegészíti még egy irodalomtörténeti esemény is: Kazinczy Ferenc 1803-ban járt Tatán. Ennek emlékére állíttatott az Angolparkban a Kazinczy-pad.

– Az évfordulók nem csak Tata ma meglévő értékeit jelentik, de a polgárosodó civil élet alapjait is. A fesztiválon 18 kiállító és 22 színpadi hagyományőrző, zenés, táncos program gazdagítja majd az eseményt szombaton – tette hozzá.