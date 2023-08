Kiállítás

A hagyományokhoz híven a pilismaróti falunap alkalmával a színpadi produkciók mellett mindig láthatunk tárlatot is, melyet a helyi Retro Lady-k Tánccsoport tagjai szerveznek meg. Az Ügyes kezek nevű kiállítást a könyvtár épületében rendezték be ahol a helyben élő alkotók, illetve a környékbeli települések lakói által bemutatásra felajánlott kincseket lehetett megtekinteni. Így például gobelinhímzéssel készült tárgyakat, gyémánt gyöngy képeket és amigurumikat, vagyis egy közkedvelt japán technikával horgolt alkotásokat is láthattak az érdeklődők.