– Megpróbálom szakmailag két részre bontani. Egyrészt tartok előadásokat és hívok kitűnő írókat, irodalomtörténészt. Illetve minden napra kapnak közben írásfeladatot. Egyelőre négy előzetes feladatot adtam ki egy hívómondatra. Ezeket mindenki felolvassa és együtt értékeljük. Ez egy nagyon komoly műhelymunka. Van, hogy még hajnali kettőkor fejezzük be és csak akkor tudnak nekiállni az újabb feladatnak. Ez egy verseny. Mindenki kap egy kis papírt, amire titkosan rá kell írnia azt, hogy ki az első három nála. Én ezt összegzem. Imádják – tette hozzá a Babérkoszorús író, akivel természetesen egyéni konzultációra is van lehetőség.

– Aki tehetséges az gyakorol, elfogadja a tanácsokat, rámozdul a tanácsokra. Itt az a cél, hogy egyfajta stílusgyakorlat keretében tanulják az írás mesterségét.

A tábor megnyitóján részt vett Michl József, Tata polgármestere is, aki elárulta, hogy a táborban idén is részt vehetnek tehetséges tatai diákok is.

– Minden évben az önkormányzat azzal támogatja a tatai fiatal írótehetségeket, hogy biztosítja számukra Turczi István táborában való részvételt. Idén négyen kaptak erre lehetőséget – mondta a polgármester, aki fontosnak tarja – főleg a mai világban – hogy támogassák a fiatalok vágyát az olvasásra és az írásra vonatkozóan is.