Ismét megszólalt a pedofil hitoktató első áldozata: Róbert felháborodott a 6 éven

A pedofil tatabányai hitoktató első áldozata, egykori nevelt fia nem tudta csöndben tűrni a legújabb híreket a vele évekig fajtalankodó férfivel kapcsolatban.

Ismét megszólalt a pedofil, civil hitoktató első áldozata, Róbert, hogy elmondja a véleményét mindarról, ami az utóbbi időben az őt molesztáló férfiről és újabb zaklatási ügyéről kiderül. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a most huszonévest fiatalemberrel gyerekkorában évekig fajtalankodott a férfi, amikor együtt élt az édesanyjával.

Mint kiderült, a férfi gyomorforgató dolgokat művelt civil hitoktatóként tatabányai kisdiákokkal, ráadásul a számítógépén is találtak gyermekpornográf felvételeket. A közelmúltban az ügyészség tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről tartással elkövetett gyermekpornográfia bűntette, valamint kettő rendbeli, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére aljas indokból vagy célból elkövetett személyi szabadság megsértése bűntette miatt nyújtotta be a vádiratot a zaklató ellen, és felmerült: ha a vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri, úgy a szabadságvesztés tartamát 6 évben állapítsa meg. Róbert ezek után nem tudott tovább hallgatni és megkereste a Kemma.hu-t, hogy elmondja a véleményét az ügyről.

– Nem tűntem el, itt voltam és vagyok, csak csendben figyelek. Mostanában nem adtam beszédesebb interjút, mert sajnos úgy érzem jelen ügyben ennyit tehettem. Szerettem volna felnyitni a hatóság és az emberek szemét – kezdte, hozzátéve, hogy ezt az ügyet nem lehet szó nélkül hagyni.

Sok emberben rejlik sötétség, valakiben kevésbé, mást pedig ez irányít, mert hagyja. De talán a legnagyobb kérdés az, hogy biztonságban vagyunk-e?! Hogyan lehetett valakiből hitoktató és férkőzhetett ilyen nyíltan kiskorúak közelébe?

– folytatta, hozzátéve, hogy szerint szinte asszisztáltak ahhoz, hogy egykori nevelőapja „kiélhesse beteges vágyait és rejtve maradjon”. Ezzel szintén arra utalt, hogy nem érti, hogyan kerülhetett gyerekek közelébe az, aki 2015-ben szabadult büntetéséből, amelyet gyerekmolesztálásért kapott.

– Mindig arra gyanakszunk a legkevésbé, aki a leginkább szem előtt van. Ez egy olyan védelmi rés, amely több gyereket érintett és érinthetett volna. Elfogadhatatlannak tartom hogy azok után, amit velem tett, újabb lehetőséget adtak a kezébe. Nagyon remélem ezt követően már megszüntetik ezeket a réseket – osztotta meg velünk véleményét, kiemelve, hogy nem lepték meg a napvilágra került hírek, mert átélvén azokat a fájdalmas éveket, sajnos nagyon jól kiismerte egykori zaklatóját.

– Nem beteg, mindig is tudatánál volt, csak nem érdekli amit tesz másokkal. Az ő szemében ez egy játék, egy szórakozás, amit addig folytat, amíg hagyják. Élvezettel töltötte el, hogy erőbeli fölényét gyakorolhatta egy védtelen kiskorú felett. Idézem amit a tárgyaláson mondott: „én csak neki akartam jót” – fogalmazott keményen Róbert, aki fel van háborodva, hogy pár évet kaphat a férfi, aki évekig fajtalankodott vele.

De tudom, hogy amiket tesz, azokat nem években, hanem emberi életekben kellene mérni. Sosem fogja visszakapni azt a fájdalmat, amit okozott. Ha a tárgyalások lezajlanak, talán ismét a nyilvánosság elé állok. Köszönöm az eddigi bátorító szavakat és mindenkinek, aki támogatott valamilyen formában.

– zárta gondolatait a fiatalember.