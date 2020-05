Másfél évtizede „fertőzte meg” a repülés a komáromi orvost

Minden egy wellnesshétvégén kezdődött jó tizenöt évvel ezelőtt, amikor dr. Bíró Barnabás egy trike-ot látott repülni. A trike- kal a siklóernyőzés egyik formája űzhető, nagy előnye, hogy az embernek nem kell függnie a termikektől (felszálló meleg légáram) és nem kell hegyeket, dombokat másznia az elinduláshoz, hiszen motorizált szerkezetről beszélünk, ami a nevét a három kerekéről kapta.

– A látvány annyira elkápráztatott, hogy elhatároztam, megtanulok repülni – fogalmazott. – Sárvárra jártam, nagyjából 30–40 alkalomra volt szükségem ahhoz, hogy elsajátítsam a trike kezelését és biztonságosan tudjak repülni vele. A másik nagy szerelmem a fotózás, így a kettőt összekapcsoltam és elkezdtem légi fotókat készíteni. Ha jól emlékszem, 2009–2010 tájékán a felvételeimből a Monostori Erődben kiállítás nyílt – mesélte a kezdetekről a komáromi háziorvos.

A trike-nak azonban előnyei mellett van egy hátránya, fizikai adottságai miatt maximum 25 kilométeres óránkénti sebességgel fújó szélben lehet csak vele repülni. A doktor viszont nem csupán kora hajnalban és késő délután szeretett volna szárnyalni, ezért úgy döntött, hogy megtanulja a girokopterezést is. A girokopterről azt érdemes tudni, hogy hasonlít a helikopterre, de nem az. Sőt, girokopter hamarabb létezett, mint helikopter. A jármű felső „propellere” egy forgószárny, amit a hátsó propeller szele és a menetszél hajt, ha pedig valamiért leállna a motor, akkor a forgószárny ejtőernyőként funkcionál.

– Fertőszentmiklóson tanultam körülbelül tíz évvel ezelőtt a girokopterezés kiemelkedő hazai egyéniségeitől, Tóth Róberttől és Filipovics Attilától. Volt egy balesetem, ezért a család kérésére egy időre felhagytam vele, de most már újra repülök – folytatta Bíró Barnabás.

A háziorvosi praxis működtetése mellett a felhők feletti szárnyalás igazi kikapcsolódást jelent. Saját bevallása szerint nem a sétarepülés élménye hajtja, hanem a vezetéstechnikai kihívások. Repülés közben azonban továbbra sem mond le a fotók készítéséről, így már két-háromezres fényképszámmal büszkélkedhet, melyek Komárom történelmi archívumának is megfelelnek.

Kiváló sport is

A giro egy nagyon gyors, könnyű és fordulékony jármű. Mivel a tér minden irányába képes mozogni, különleges fizikai behatások érik az embert. – Mint minden aktivitás, ez is elhivatottságot, kitartást és áldozatot követel. Időt kell szánni rá, én is utaztam 2–2 órát oda-vissza egyórás repülésért. Mondják, hogy drága sport, de ha jobban belegondolunk, nem kerül többe, mint a tenisz vagy a lovaglás, nem is beszélve a káros szenvedélyek kielégítésére elköltött pénzről.

Az a tapasztalatom, hogy aki egyszer kipróbálja, az bizony „megfertőződik”. Vittem már pánikbeteg és tériszonyos utast is – osztotta meg velünk a részleteket a háziorvos, aki hozzátette: most kevesebb időt tud a felhők felett tölteni, átlagosan 2–3 havonta egy szombatot.