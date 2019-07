Komáromi lány lett az Anna-bál második udvarhölgye

A zsűri a közönség által legszebbnek ítélt tizenöt bálozó közül választotta ki a legszebbeket az Anna-bálon. A második udvarhölgy a 16 éves komáromi Császár Ágnes lett, aki egy barátjával érkezett az Anna-bálra Balatonfüred kulturális testvértelepüléséről. Elmondta, a komáromi Jókai Mór Gimnáziumba jár, atletizál és későbbi tanulmányai során is a sporttal szeretne foglalkozni.

– Elsőbálozóként ez egy hatalmas élmény, nagyon örülök, hogy itt lehettem – árulta el Ági a veol.hu-nak, hozzátéve, hogy a zene tetszett neki a legjobban. Őt Apponyi-mintás herendi serleggel jutalmazták

Az első udvarhölgy a 19 éves budapesti Krulik Dalma lett, aki édesanyjával és nagynénjével érkezett az Anna-bálra. Elmondása szerint amióta „eszét tudja”, követi a televízióban a rendezvényt, amit csodálatosnak tart, itt „mindenki hercegnőnek, királynőnek érezheti magát” ilyenkor Balatonfüreden. Hozzátette: a bálozással nemcsak saját, hanem nagymamája álmát is beteljesítette, aki láthatta a televízióban unokáját.

A 194. Anna-bál szépének a 23 éves kisvárdai Purgel Rékát, aki édesapjával érkezett a rendezvényre. A bál szépe jelenleg az ELTE kulturális örökség tanulmányok mesterszakán elsőéves hallgató, korábbi szakdolgozatában foglalkozott az Anna-bál művelődéstörténeti hátterével. A kíváncsiság vezérelte a bálra, amellyel nagy álma teljesült.

A bál szépe és két udvarhölgye vasárnap délelőtt a Kisfaludy Színpadon is bemutatkozik a közönségnek, majd sétakocsikáznak Balatonfüreden. A 194. Anna-bálon a szervezők tájékoztatása szerint közel 750-en szórakoztak, a hölgyek nyakába mintegy 350 porcelánszív került, amelyek színét ezúttal a lenyugvó nap ragyogása ihlette.

Mutasd meg szépséged és nyerj!

Újraindul a nagy sikerű Tündérszépek országos szépségverseny, amelyre ezúttal is 16-29 éves hölgyek jelentkezését várjuk. Újdonság, hogy ezúttal saját portfólióval is lehet jelentkezni, ráadásul a legszebb lányok felkészítőtáborban és showműsorral egybekötött döntőn vesznek majd részt, emellett pedig vásárlási utalványok, mobiltelefonok, egzotikus utazások várnak a legszebbekre, több százezer forintos értékben. Jelentkezz te is!