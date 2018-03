A nő hat a reklámiparra, vagy a reklámipar a nőre? – Most kiderül!

A szépség és a reklám címmel látható kiállítás a Kuny Domokos Múzeumban, a tatai várban. A tárlat a divat és a női ideál változásait mutatja be a múlt század első felében. A tárlat üzenete? A női szépség örök. A háttérről Csikós Gáborral, a tatai múzeum munkatársával beszélgetünk.

– Mi ennek a különleges kiállításnak a koncepciója?

– A szépség és a reklám című kiállítás már címében is magyarázatra szorul. Alcíme szerint a divat és a női ideál változásait igyekszik megragadni a tárlat, a korabeli plakátok, öltözetek, cipők, táskák és egyéb kiegészítők bemutatásával. A korszak maga is érdekes: a 20. század első felében a kereskedelem fejlődése révén Magyarországon is megjelent a modern reklámszakma, és ez termékenyítőleg hatott a plakátművészetre is, és hatással volt a nőtípusok és a nőideál alakulására is. Az első világháború utáni helyzetben a vidámság, a pörgős táncok, a szórakozás került a középpontba, s ez újfajta női ideál megjelenésével, a karcsú, magas, önálló nő „megszületésével” járt.

– Hogy született meg a tatai kiállítás?

– A plakátokon már akkor is nők szerepeltek. Az új típusú nők, a divat megjelenése, a plakát, a reklámművészet egymásra hatott, újfajta stílust, divat- és formavilágot teremtett. Ezt a jelenséget mutatja be komplex módon a tatai várban április 30-ig látható tárlat. A plakátok, fotók, öltözetek, cipők és táskák, valamint egyéb kiegészítők a budapesti Országos Kereskedelmi és Vendéglátó Múzeum anyagából került ki: az ottani sikeres kiállítás tárgyai kerültek a tatai várba is. Az eredeti kurátor Rédey Judit és Kulich Julianna, a tatai kiállítási térhez, a helyi adottságokhoz való igazítást Berendi Zoltán és Busa Mónika végezte, a helyi múzeum két munkatársa. Ők ügyeltek az installációs lehetőségek jobb kihasználásához, az elhelyezés ritmusának kialakításához.

– Mik láthatók a várban?

– Az eredeti plakátokat és tárgyakat két fő vonulat mentén sikerült csoportosítani: az egyik a divat változásait mutatja be 1910 és 1940 között, itt teljes női öltözeteket és kiegészítőket láthatunk, kalapokat, cipőket, táskákat, katalógusokat. A másik a reklámplakátok, képek változatos és igényes gyűjteménye: a reklámok abban az időben még nem tartoztak az elutasított kategóriába, a hétköznapi élet új jelensége volt. Gyakran a legdivatosabb, legnépszerűbb művészek, grafikusok alkották a kereskedelmi plakátokat is, ami a képzőművészet alkalmazott megjelenési formája volt.

– Kalandozzunk el most más vizekre! Tatabányán is felkérték egy helytörténeti előadás megtartására. Hogyan közelítette meg a szocreál lényegét?

– A Tatabányai Múzeumbarátok Köre és a Szenes Hanna Baráti Társaság tavaly szervezte meg a városi séták programsorozatot. Ennek része volt Kiss Vendel előadása, aki felkért, hogy a szocreál jellegzetességeiről beszéljek. Ennek a stílusnak a megítélése ma is nehezen ragadható meg definíciószerűen. Az egyik megközelítés szerint a 40-es, 50-es évek sztálinista-rákosista építészeti hagyatékát nevezték így, ezt a klasszicista reprezentatív architektúrát. A másik megközelítés szerint a kádári időszakra jellemző szürke és jellegtelen építészet jelenti a szocreált. Egy biztos: ez a stílus egyelőre sem az építészetben, sem a képzőművészetben nem vált ideállá, pár évtized kell még hozzá, hogy értékelni tudjuk.