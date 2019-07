Ennek a két szeretetgombócnak is gazdit keresnek az aranyszívű szurkolók

Lucky és Luke számára is gazdit keres a Szurkolók sz állatokért Komárom és környéke elnevezésű csoport, amely több kutyát is megmentett már.

A komáromi szurkolói közösség a közelmúltban Bajról mentett meg egy kutyát, amelynek már a nyakába vájódott a lánc, amivel kikötötték, de egyébként sem tétlenkednek. Facebook-oldalukon rendszeresen beszámolnak mentéseikről, illetve arról, hogy mi történt az általuk kimenekített ebekkel.

Most például gazdit keresnek két, 8-10 hetes szeretetgombócnak is: Luckynak és Luke-nak. Mint írták, az anyjuk méreteiből kiindulva ők sem lesznek nagyok, az oltási programjuk pedig már elkezdődött és chipet is kaptak.

A két kölyök élete nehezen kezdődött. anyjuk, Böbi, aki épp a közelmúltban került próbaidősként gazdikhoz, nyakán bálamadzaggal szülte meg kölykeit. Ugyanakkor ahhoz, hogy a mentéseket folytatni tudja a lelkes csapat, segítségre is szükségük van. Egyrészt ideiglenes befogadókra, akiknél élhetnek az ebek, amíg gazdisodnak, másrészt adományokat is elfogadnak.