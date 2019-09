Esztergom legédesebb hétvégéjén a méhek és Gryllus Vilmos voltak a sztárvendégek (videó, fotók)

A Szentgyörgymezői Olvasókörben ismét édes programokra hívták kicsiket és nagyokat a 12. Méz-Napon.

Gryllus Vilmos-koncerttel nyitotta kapuit a 21. Méz-Nap Esztergomban, a Szentgyörgymezői Olvasókörben szeptember 21-én. A kis épület délelőtt zsúfolásig telt kicsi gyerekekkel, akik alig várták a gyerekzenész slágereit, ismert dallamait. Gryllus Vilmos a slágerek mellett interaktív előadással is kedveskedett a kicsiknek. A koncert után a Méz-napi, tematikus gyerekrajz-pályázat nyerteseinek adta át a jutalmat Polgár József, az intézmény vezetője. A városi óvodások és iskolások alkotásait az olvasókör termében meg is lehetett tekinteni.

A Méz-napi program este folytatódott az elmaradhatatlan koncerttel és táncházzal. Ezúttal a tradicionális görög zenét játszó Sirtos együttes húzta a talpalávalót. Az együttes görög származású tagja, Andreas Lehoudis bemutatta, milyen is az igazi tüzes görög tánc

A Méz-nap természetesen nem maradhatott méz nélkül. A nap folyamán a napsütéses udvaron Petróczy István méhész várta az érdeklőket, hiszen a nap „főszereplői” a méhek is jelen voltak, valamint különböző virágok mézeit is meg lehetett kóstolni.

–Apa, meg akarom fogni a méhecskét – hangzott el egy szőke lurkó szájából az obligát gyerekmondat.

A kérés azonban nem teljesült, a méhek a kaptárukkal együtt üveg mögé zárva voltak csak láthatóak. Az állatok életét alaposan megfigyelhették a látogatók, a méhész pedig kimerítő felvilágosítással is szolgált a látottak mellé. A kaptárban éppen szorgos munka folyt: a mézzel telt kaptárakat éppen méhviasszal fedték be a méhdolgozók.

Mint megtudtuk, a méhviasz a méhek saját „terméke”. Ezzel védik a lépet, amelyben az utódok fejlődnek, vagy mézet tárolnak. A méhek a mézet védelemként használják és a kaptár és az utódok fennmaradása a cél. A méhész ebből a munkából profitál, és pergeti le az általunk fogyasztott mézet. Petróczy István azonban kiemeli, hogy a méhész szerepe nem csak a haszon lefölözése, hanem a méhek védelme is.

– A méhek veszélyben vannak. A permetezéshez használt vegyszerek és az időjárás hektikussága nem kedvez a méhek életének. Jelentős a méhész feladata abban, hogy irányítja és gondozza az általa gondozott méhcsaládok életét. A méhész gondoskodásától is függ, hogy egy-egy beporzási szezonban mekkorák a méhcsaládok, amiket gondoz.

Mint a méhész kiemeli, ha nincs elég méh, akkor az az egész ökoszisztémára hatással van, hiszen nem poroznak be kellő virágot a méhek. Hozzátette: van olyan ország, ahol már emberek porozzák be a virágokat, amely jelenség jól mutatja, mekkora a baj. A méhész egyébként a gyerekeknek is készült ismeretterjesztő anyagokkal, melyen közérthető formában ismerhetik meg a méhek életét a legkisebbek is.