A Viasat3 Ide Süss! című sütiversenyében egy tatai amatőr cukrásznak is drukkolhatunk: Wéber Anita már a második adásban a legjobb lett fánkjaival.

Wéber Anita is szerepel a Viasat3 sütiversenyének ötödik évadában, és bizony már az első két adásban lenyűgözte Baracskay Angéla cukrászséfet, „a tányérdesszertek királynőjét” valamint Szabadfi Szabolcsot, „az ország pékjét” lesznek. Anita a tatai Vaszary János általános iskola után a tatabányai kereskedelmi szakközépiskolában végzett, jelenleg postai adminisztrátorként dolgozik a tatai kispostán.

A kollégák nevezték be őt az amatőrcukrász-versenyre, ami nem is csoda, ugyanis rendszeresen meglepi őket házi sütésű finomságokkal. Nagy álma egyébként, hogy húgával saját cukrászdát nyisson, bár ahogy a második adásban elhangzott, egy fánkozó is kifejezetten jó ötlet lenne.



Az első adásban a 35 éves Anita Viktória jellegű piskótatortát készített, míg a másodikban a fánkok jutottak főszerephez. Csöregefánkja lényegében olyan lett, mint az ország pékjéé, másodjára készített fánkjaiba pedig egyszerűen nem lehetett belekötni. A Szabadfi Szabolcs meg is jegyezte, hogy

„ez A Fánk”

Sass Dani még hozzátette: Anitának el kellene kezdenie tervezni egy fánkozót. A feladat egyébként nem volt olyan egyszerű, mint amilyenek tűnik, a versenyzőknek ugyanis nyolc tökéletes fánkot kellett sütniük, kétféle krémmel, és szabadon választható díszítéssel.



A mindmegette.hu-n is elérhető több Idessüs-recept, így Anita számtortájáé is, amelyet az első adásban készített. A versenyzők egyébként az ötmillió forintos fődíj mellett egy különdíjat is elnyerhetnek: 10 részes online videósorozatot készíthetnek a Mindmegettével.