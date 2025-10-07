október 7., kedd

Harmadik hely!

1 órája

A tatabányai Turák Pál bronzérmes a birkózó veterán-vb-n!

Remek tatabányai siker született a birkózó veterán-világbajnokság nyitónapján, a tatabányai Multifunkciós Csarnokban. A Tatabányai Sport Club versenyzője, Turák Pál ugyanis bronzérmet szerzett.

Várvizi Tamás

Megannyi 35 évnél idősebb birkózó küzd ezekben a napokban Tatabányán. Kedden megkezdődött ugyanis és egészen vasárnapig tart a birkózó veterán-világbajnokság. Két tatabányai versenyző, Nagy István és Turák Pál is szőnyegre lépett a nyitónapon.

turák pál bronzérmet szerzett
Kéz a magasban: Turák Pál bronzérmet nyert
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A B88 kilogrammos kategóriában a TSC-s Nagy István a nyolcaddöntőben 10-0-ra kikapott az orosz (de honfitársaihoz hasonlóan az UWW égisze alatt versenyző) Platon Szavvinovtól, így számára véget ért a világbajnokság. 

Turák Pál a bronzért folytathatta

Az E130 kilogrammosok mezőnyében Turák Pál a negyeddöntőben ugyan 2-1-es vereséget szenvedett a kazah Ukszumbajevtől, ám mivel legyőzője egészen a döntőig menetelt, a Tatabányai Sport Club versenyzője este a bronzéremért folytathatta a kanadai Christopher Brownrigg ellen. Turák Pál 4-1-es hátrányból fordította a maga javára a mérkőzést, 5-4-nél tussal nyert, így bronzérmesként zárt!

A Tulipános Ház is főszerepbe került

A nyitónapon főszerepbe került a Tulipános Ház is. Ott köszöntötték ünnepélyes keretek között ugyanis a birkózó veterán-világbajnokság bírói delegációját és az UWW-Europe elnökét, Karl-Martin Dittmannt. Az eseményen Szücsné Posztovics Ilona polgármester, Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szövetség alelnöke, valamint Sámuel Botond, a Tatabányai Sport Club ügyvezető-elnöke fogadta a nemzetközi vendégeket. A Tatabányai Sport Club közösségi oldalának tájékoztatása szerint Szücsné Posztovics Ilona köszöntőjében méltatta az egyesületet, kiemelve legnagyobb sporteredményeit.

Bacsa Péter ajándékokkal köszönte meg a városvezetőnek, valamint Karl-Martin Dittmannak és Sámuel Botondnak az esemény létrejöttében való közreműködést, továbbá Gíber Mihálynak, az AGC Glass Hungary Kft. ügyvezető-igazgatójának a tatabányai birkózás támogatását. A sportvezető elismerésben részesítette Veres Antalt, a Bányász korábbi birkózóját, aki sokat tett a sportágért. Sámuel Botond pohárköszöntőjében kifejezte büszkeségét, hogy Tatabánya ad otthont a világbajnokságnak, valamint reményét fejezte ki, hogy mindenki jól érzi majd magát a városban és szívesen térnek vissza ide a jövőben is.

Három magyar birkózó egészen az esti döntőkig jutott. Hatos Gábor a B88-as kategóriában a kirgiz Szaribajev ellen lépett szőnyegre és 4-0-ra nyert is, így immár háromszoros veterán-világbajnoknak mondhatja magát.

Az E88-asoknál Lukács Imre egy kazah, egy német és egy amerikai birkózó után az orosz Liszica ellen küzdött a fináléban és 3-0-ra győzött, ezzel a nap második magyar aranyát szolgáltatta.

Az E100 kilogrammos kategóriában Fábián Tamás is az aranyért küzdhetett a kazah Dzsajszanov ellen. Fábián követte az előző két magyar döntős példáját és ugyancsak jobbnak bizonyult riválisánál (2-0).

