Mandulagyulladás, nátha, fülgyulladás – így előzhetjük meg a szezonális betegségeket

A szezonális betegségek, mint az influenza, a megfázás, a torokgyulladás, vagy épp a mandulagyulladás, minden évben sok család életét nehezítik meg. A gyerekek különösen érzékenyek ezekre a fertőzésekre, ezért fontos, hogy a szülők tudják, mikor elég az otthoni lázcsillapítás, és mikor kell szakemberhez fordulni. Ifj. dr. Bense Tamás, gyermekorvos elmagyarázza, hogyan ismerhetjük fel a tüneteket, és mit tehetünk a gyors gyógyulásért.

Így előzd meg a szezonális betegségeket, mint a torokfájás, fülgyulladás, vagy a mandulagyulladás.

Fotó: Oksana Kuzmina / Forrás: Shutterstock

Fülgyulladás – nem mindig fertőző

A fülgyulladás a gyerekek egyik leggyakoribb betegsége, de nem minden esetben fertőző.

A köznyelv fülgyulladás alatt kétféle problémát ért: a külső hallójárat gyulladását, és a dobhártya mögötti középfülgyulladást. Előbbi inkább nyáron, utóbbi inkább ősszel-télen jellemző

– mondta dr. Bense Tamás.