Gyermek egészség

55 perce

Mandulagyulladás, nátha, fülgyulladás – így előzhetjük meg a szezonális betegségeket

A hűvös, szeles idő beköszöntével elindult a szezonális betegségek időszaka. A mandulagyulladás és a nátha mellett a fülgyulladás is gyakori probléma a gyerekeknél – ifj. dr. Bense Tamás gyermekorvos segítségével mutatjuk, mire kell figyelni, és mikor szükséges orvoshoz fordulni.

Veszprémi Dániel

A szezonális betegségek, mint az influenza, a megfázás, a torokgyulladás, vagy épp a mandulagyulladás, minden évben sok család életét nehezítik meg. A gyerekek különösen érzékenyek ezekre a fertőzésekre, ezért fontos, hogy a szülők tudják, mikor elég az otthoni lázcsillapítás, és mikor kell szakemberhez fordulni. Ifj. dr. Bense Tamás, gyermekorvos elmagyarázza, hogyan ismerhetjük fel a tüneteket, és mit tehetünk a gyors gyógyulásért.

Így előzd meg a szezonális betegségeket, mint a torokfájás, fülgyulladás, vagy a mandulagyulladás.
Fotó: Oksana Kuzmina / Forrás:  Shutterstock

Fülgyulladás – nem mindig fertőző

A fülgyulladás a gyerekek egyik leggyakoribb betegsége, de nem minden esetben fertőző.

A köznyelv fülgyulladás alatt kétféle problémát ért: a külső hallójárat gyulladását, és a dobhártya mögötti középfülgyulladást. Előbbi inkább nyáron, utóbbi inkább ősszel-télen jellemző

– mondta dr. Bense Tamás.

  • A külső fülgyulladás jellemző tünetei közé tartozik a fülfájás, dugulásérzet, olykor viszketés. Súlyosabb esetben láz is kialakulhat, de legtöbbször fülcsepp és fájdalomcsillapító is elegendő a gyógyuláshoz.
  • A középfülgyulladás gyakran nátha vagy torokfájás után alakul ki, mert az orrdugulás miatt a középfül nem tud megfelelően szellőzni.

Ilyenkor nagy fájdalom, láz, sőt halláscsökkenés is előfordulhat, főleg kisebb gyerekeknél, akik még nem tudják megfogalmazni a panaszaikat

– tette hozzá a szakorvos.

Ha a panasz nem enyhül, vagy csecsemőről van szó, antibiotikumos kezelés lehet szükséges. A visszatérő esetek mögött gyakran megnagyobbodott orrmandula áll, amit akár el is kell távolítani.

Mandulagyulladás – nem mindig kell antibiotikum

A mandulagyulladás az őszi-téli időszak egyik leggyakoribb betegsége, de a legtöbb esetben vírusos eredetű.

A torokfájások döntő többségét vírus okozza, ezért nem indokolt az antibiotikum

– emelte ki dr. Bense Tamás gyermekorvos.

A mandulagyulladás tünetei közé tartozik a láz, a nyelési fájdalom, a torokfájás, a rekedtség és a nyaki nyirokcsomók duzzanata.

Ha tüszős mandulagyulladásról van szó, az viszont már bakteriális fertőzés, amelyet streptococcus okoz – ilyenkor a gyors tesztek percek alatt kimutathatják, szükség van-e antibiotikumra.

A mandulagyulladás kezelése a legtöbb esetben lázcsillapítóval, bőséges folyadékbevitellel és pihenéssel történik. A torokfájás elleni nyalókák, meleg italok és a gőzölés is enyhíthetik a tüneteket.

Ha a torokfájás elhúzódik, és nem javul, akkor reflux vagy tartós irritáció is állhat a háttérben

 – tette hozzá a gyermekorvos.

Nátha és influenza – a szezonális járványok idején

Az őszi légúti fertőzések gyakran náthával kezdődnek, amit orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, vagy torokkaparás kísér.
A nátha kezelése házilag sokszor elegendő: orrmosás, helyes orrfújás, pihenés és immunerősítés.

Ha azonban a tünetek 10 napnál tovább tartanak, vagy láz, fülfájás, köhögés is társul hozzá, érdemes orvoshoz fordulni.

Az influenza általában hirtelen kezdődik, magas lázzal, izomfájdalmakkal, fejfájással. Ebben az időszakban fontos a vitaminpótlás, a kézmosás, és az, hogy beteg gyerek ne menjen közösségbe, ezzel is megelőzve a járvány terjedését.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ifj. dr. Bense Tamás szerint az alábbi esetekben mindenképp érdemes szakember segítségét kérni:

  • ha a láz 3 napnál tovább tart, vagy nem csillapítható,
  • ha a gyerek nem iszik, álmos, vagy nehézlégzése van,
  • ha a fülfájás, torokfájás vagy köhögés nem enyhül pár nap alatt,
  • ha csecsemőről van szó, akinél a tünetek gyorsan romlanak.

Ifj. dr Bense Tamás gyermekorvos szerint nem kell kétségbeesni, ha a gyerek néhány nappal a gyógyulás után, óvodába visszatérve ismét megbetegszik. Ez az őszi-téli időszakban teljesen normális, hiszen ilyenkor számos járvány és légúti fertőzés terjed a közösségekben. Amíg a gyermek átlagos erőnléte megfelelő, a legtöbb náthát, mandulagyulladást vagy fülgyulladást otthon, megfelelő gondoskodás mellett gond nélkül le tudja küzdeni.

Az immunrendszer erősítése a legjobb védekezés

A szezonális betegségek idején az immunerősítés gyerekeknek kulcsfontosságú. A megfelelő vitaminbevitel, a pihenés, a folyadékpótlás és a megelőzés segíthet abban, hogy a mandulagyulladás, a nátha vagy a fülgyulladás ne térjen vissza újra és újra.

 

 

 

