október 8., szerda

Második hely

1 órája

Szépen csillogó ezüstöt birkózott össze a tatabányai versenyző

Címkék#birkózó#Turák Pál#tatabánya#veterán világbajnokság

Három tatabányaiért is szurkolhattunk volna, ám végül csak ketten léptek szőnyegre a Multifunkciós Csarnokban szerdán. Igaz, az egyik versenyzésből ezüstérem született a birkózó veterán-vb-n.

Várvizi Tamás

A keddi siker után – mint arról beszámoltunk, a Tatabányai Sport Club birkózója, Turák Pál bronzérmet szerzett az E130 kilogrammos kategóriában, emellett három magyar arany is született – szerdán három tatabányai lépett volna szőnyegre a birkózó veterán-vb-n. Szabó Csaba azonban sérülés miatt visszalépett, így csak Krasznai Attila és Ortó Krisztián versenyzett

birkózó veterán-vb: tatabányai ezüst
Ortó Krisztián ezüstérmet nyert a birkózó veterán-vb szerdai napján
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Ezüstérem szerdán a birkózó veterán-vb-n

Krasznai Attila az orosz (de az UWW égisze alatt versenyző) Aszlan Kajtov ellen 10-0-s vereséget szenvedett a C70 kilogrammos kategóriában, így búcsúzott a világbajnokságtól.

A C130 kilogrammosok mezőnyében Ortó Krisztiánnak már a selejtezők során jelenése volt és nem is okozott neki gondot az orosz Anton Fetiszov legyőzése (10-0). A negyeddöntőben a mongol Altanhujag Altangerel volt az ellenfél, Ortó 4-0-s vezetésnél tussal nyert és jutott tovább a legjobb négy közé. Az elődöntőben az amerikai Christopher Pierce-szel birkózott Ortó Krisztián, a tatabányai versenyző pedig 3-1-re győzött, így bejutott az esti döntőbe.

A fináléban az orosz Magomed Umarov volt a rivális, aki nem hagyott sok esélyt a magyar birkózónak. Umarov 11-0-ra nyert, Ortó Krisztián pedig így ezüstérmesnek mondhatja magát. 

Nem a TSC-s birkózóé volt azonban az utolsó magyar érem: záróakkordként a D88 kilogrammos kategóriában Puksa Ferenc múlta felül a kazak Aszkar Klusevet a harmadik helyért rendezett mérkőzésen. Sipos Csaba révén pedig egy ötödik hely is született a C70-es kategóriában, a magyar birkózó a mongol Urjanhaj Lhagvaszurentől kapott ki tussal 0-10-nél a bronzmeccsen.

 

