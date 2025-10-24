A hősök nem csak a filmekben, köztünk is léteznek - idős néni helyett fizették ki a bevásárlást

Tatabányán nemes cselekedetet hajtott végre egy bevásárlóüzletben egy fiatal, aranyszívű nő. A Kodály téri Coopban a pénztárhoz érve kifizette egy számára ismeretlen bevásárlását. A jó szándékú tettet egy helyi Facebook csoportban tették közé meghálálás céljából.

Jótettet hajtott végre egy aranyszívű fiatal nő Tatabányán, hálásak a kedvességéért

Fotó: Stock-Asso / Forrás: Shutterstock

Aranyszívű angyal a Coopban

"Ide írom a kis hálálkodó üzenetünket, ami nagyon remélem el fog jutni a célzotthoz. Édesanyám köszönetet szeretne mondani ( és persze jómagam is) annak a kedves ismeretlen hölgynek, aki a tegnapi napon a Kodály téri Coopban, 15 óra környékén a kasszánál kifizette anyukám kosarának tartalmát." - írták a Tatabányán hallottam nevű Facebook csoportban.

Lapunk felkereste a jótevőt, milyen indíttatásból hajtotta végre a nemes cselekedetet, aki így válaszolt kérdésünkre:

Meg sem álmodtam volna, hogy majd ezzel a poszttal találkozok, de számomra ez egy hatalmas visszaigazolás volt, hogy jól cselekedtem, mert kicsit féltem attól, hogy megbántom ezzel a hölgyet, hogy majd úgy gondolja azért teszem, mert úgy gondolom nincs pénze rá. De egyáltalán nem azért tettem, szerettem volna örömet okozni neki, és ez tényleg csak egy apróság volt. Szeretnék másokat is erre ösztönözni, hogy merjenek másoknak örömet okozni, mert ennél felemelőbb érzés talán nincs is ezen a földön. És hogy miért tettem? Isten a szívemre helyezte a tenyerét és természetesnek éreztem, hogy megteszem.

Tatabányán már korábban is találkoztunk nemes lelkű emberekkel, amikor két fiatal srác a Celldömölkről érkező bringás túracsoportnak segített felvinni a Turul lépcsőjén a bicikliket. Portálunk segítségével a celldömölki bringások sikeresen megtalálták a tatabányai ifjakat, majd egy találkozóra is sor került, ezzel meghálálták a segítséget.