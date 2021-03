Íme, a Tündérszépek továbbjutói

Eldőlt, melyik négy szépségünk jutott tovább a Tündérszépek regionális fordulójába: Gyurik Renáta, Szerepi Alexandra Vivien, Malinovszky Lilla a zsűri, míg Szebeni Klaudia a közönség szavazataival képviselheti megyénket a következő körben.

A zsűri (Méhész Bernadett, 2020 megyei Tündérszépe, Borsodi Imre, a Kristály Imperial Hotel PR-menedzsere, valamint Esztergályos Patrik ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző és szerkesztőségünket képviselve Takács Zoltán főszerkesztő) döntése nyomán Gyurik Renáta, Szerepi Alexandra, Malinovszky Lilla, a közönségszavazatokkal pedig Szebeni Klaudia jutott tovább a Tündérszépek megyei fordulójából a következő megméretésre. Ők Vas és Győr-Moson-Sopron megyék lányaival mérik össze szépségüket péntektől, hogy eldőljön, ki jut be a Tündérszépek országos döntőjébe. Hárman zsűri-, egy lány pedig közönségszavazatokkal emelkedett így ki a mezőnyből.

Méhész Bernadett, megyénk 2020-as Tündérszépe ezúttal zsűritagként tért vissza a versenybe, amelyen tavaly az országos döntőben is képviselte szűkebb hazánkat. A vértesszőlősi szépség elárulta: nagyon nehéz dolga volt a lányok értékelésével, és elsősorban a belső értékeket és a bemutatkozó szöveget figyelte.

A természetesség is fontos, ahogy a belbecs is

– Fontosnak tartom hogy megyénk képviselőjének legyen akarata, célja és tervei. Figyelembe vettem a bemutatkozó szöveg megfogalmazását, illetve tartalmát is, hiszen nem elég az, hogy egy lány szép, tudnia kell szépen kifejezni is magát. Szépség és intelligencia, a nők legnagyobb fegyvere. A külsővel kapcsolatban elsődleges szempont számomra a természetes megjelenés, a minimális, esztétikus smink volt – tette hozzá Bernadett, aki sok sikert kívánt a továbbjutóknak, és azt üzente nekik, hogy nyugodtan forduljanak hozzá a kérdéseikkel, mert nagyon szívesen segít nekik tanácsaival.

Esztergályos Patrik rutinos zsűritagként tért vissza, hiszen tavaly is segített eldönteni, mely lányok jussanak tovább a regionális fordulóba. Az ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző, jótékonysági akcióival egyre többeknek segítő fiatalember két barátjával épp jótékonysági túrán vett részt az elmúlt napokban, így ők is segítettek neki dönteni.

A Tündérszépeknek bátorságot is kellett sugározniuk

Patrik elképzelte, hogyan néznének ki a lányok koktélruhában, kisestélyiben, és ez is segített neki. Kiemelte, hogy a kisugárzás és a képek alapján a szimpátia is döntő volt. Azokat próbálta, próbálták előnyben részesíteni, akik bátorságot, nyugodtságot is sugároztak, miközben csinosak is voltak.

Borsodi Imre, a Kristály Hotel Imperial Hotel PR-menedzsere házigazdaként is helyet kapott a zsűriben, hiszen a hozzájuk tartozó Pálma Rendezvényházban fotóztuk a Tündérszépeket. Felidézte, hogy az előző verseny megyei díjátadóját a Kristályban tartottuk, és most is örömmel működtek együtt velünk. Kiemelte: fontosnak tartja, hogy megfelelő környezetben kaptak lehetőséget a fotózásra a szebbnél szebb lányok, és örömmel biztosítottak helyszínt a portfóliók elkészítésére.

Bővebben a továbbjutó lányokról

Az első helyezett Gyurik Renáta Esztergomból nevezett. Kiskora óta jelen van az életében a sport, több mint 15-öt kipróbált már és még többet szeretne. A 19 éves szépség a barátaival decemberben adománygyűjtést is szervezett. A második helyezett Szerepi Alexandra Süttőről jelentkezett. A 24 éves lánynak kiskori álma volt, hogy induljon egy szépségversenyen.

A harmadik helyezett tatabányai Malinovszky Lilla Alexandra 9 évig korcsolyázott versenyszerűen, ez idő alatt sikerült kivívnia a válogatottságot, 2018-ban pedig kvalifikálta magát a világbajnokságra. A közönségdíjas továbbjutónk, Klaudia 24 éves. Az Esztergom-kertvárosi lány nem is számított rá, hogy bekerül a megyei fordulóba.