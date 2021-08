Testhezálló pályát választott a vagány szépség

Magyar Vivien a közönségszavazatokkal jutott tovább a Tündérszépeken, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyét képviselje. A vagány lánynak határozott tervei vannak.

A Tündérszépek országos szépségversenyen két lányért is izgulhatnak a jászságiak: Csabai Alexandra mellett ugyanis Magyar Vivien is bejutott a döntőbe. Utóbbi vagány szépség most 17 éves, fodrásznak tanul, és nagyon hálás, hogy az olvasók juttatták tovább.

Vivien egyébként fodrásznak tanul, ami mondhatni családi tradíció náluk, de igazából mással szeretne fogalkozni. És már azt is tudja, hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz: nyomozó. A céltudatos fiatal lány már régóta ki szerette volna próbálni magát egy széspégversenyen, ezért jelentkezett a Tündérszépekre.

A napjai egyébként már eddig sem voltak unalmasak. Hétéves kora óta sportol, és az öccse motiválta arra, hogy az edzőterembe is lejárjon, valamint hogy utcai edzőpályákat is látogatsson. A street-workutban egyébként a saját testúlyos edzések, a saját testsúly megtartása az egyik alapelem, Vivi pedig meg is mutatta, hogy ő bizony bőven elbírja saját magát.

A tószegi lány mindemellett táncol, sőt, már tanítja is azt, a hiphop és a moderntánc vonalon. Mint elárulta, a párja és családja mellett a tánciskolája is támogatta őt a Tündérszépek során.

Amiért mégis izgul a Jász-Nagykun-Szolnok megyei döntős, az maga a tábor. Nos, már nem kell sokáig izgulnia, hiszen augusztus végén Siófokra várja őt és döntős társait háziasszony-mentorunk, az Európa legszebbjének választott Kocsis Korinna szépségkirálynő, valamint két mentortársa, a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter, hogy segítsenek nekik felkészülni országos szépségversenyünk döntőjére.

