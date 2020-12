A szíve teszi a szépségkirálynőt – a Tündérszépek szőke mentora hisz a belső értékekben

A Tündérszépek három mentorának egyike, Eszenyi Eszter szerint a mosoly, a belső értékek, a harmónia is fontos a szépség mellett.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ahogy arról beszámoltunk, a 10 millió forint összdíjazású Tündérszépek versenyünkön az idén három mentor segíti majd az országos szépségverseny indulóit. A gyönyörű és sikeres gráciák egyike Eszenyi Eszter B Life szépségkirálynő, a 2018-as Miss Queen első udvarhölgye. A 20 éves szőke szépség kora ne tévesszen meg senkit: rutinos, tapasztalt divatmodell ugyanis évek óta dolgozik a szépségiparban, tudását pedig szívesen meg is osztja a lányokkal.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Eszter Eszenyi (@eszter.eszenyi) által megosztott bejegyzés

–13 éves korom óta modellkedem. 15-16 éves koromtól pedig főállásszerűen dolgozom a divatvilágban. Azért vállaltam el a mentorszerepet, mert hiszek benne, hogy tudok segíteni a lányoknak a saját tapasztalataimmal. Négyszer indultam szépségversenyen, lettem királynő is, de mindig a dobogón végeztem – sorolta Eszter, aki 2018-ban a Sikeres Nők TOP 50-es kiadványában is helyet kapott.

Szépségkirálynők a szépségekért

Tavalyi háziasszonyunk-mentorunk, az Európa legszebbjének választott Kocsis Korinna mellett a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint Eszenyi Eszter is segíti mentorként a Tündérszépek indulóit.

– A versenyeken és a munkáim során a szüleimtől kapott jó nevelés mellett megtanultam, hogy külső-belső harmónia, kedvesség, alázat, szerénység és magabiztosság kell a sikerhez. Azt, hogy fontos, hogy hogyan kommunikálunk, hogy milyen a kisugárzásunk – részletezte a sikeres, szőke szépség, akinek mindig is az volt a nagy álma, hogy a médiában és a szépségiparban dolgozhasson.

Eszter egyébként úgy véli, hogy a belső értékek, a harmónia legalább olyan fontos, mint maga a szépség, mert utóbbi önmagában nem elég a sikerhez.

– Voltam olyan versenyen, ahol hiába voltak dekoratívabb lányok, mégis más lett a győztes. A királynővé váláshoz ennél többre van szükség. Meg kell mutatni, hogy nem csak a külsővel tud eredményesen teljesíteni valaki.

Megmutatni, mi van a szívében. Legyen célja, menjen előre, ne adja fel az álmait. Ne pusztán a királynői koronáért versenyezzen, hanem azért, mert ezzel célja, terve van, például a modellvilágban vagy a médiában akar elhelyezkedni

– fogalmazta meg tanácsnak is beillő véleményét a divatmodell, aki szerint a szépség mellett a normális értékrend, valamint az önbizalom és az önértékelés egyensúlyba hozása is nagyon fontos. Ő is így él és dolgozik, kezeli Instagram-fiókját, amelyet ötvenezernél is többen követnek.

Jelentkezz még ma!

Harmadik alkalommal hirdeti meg a Mediaworks Hungary Zrt. a nagy sikerű Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre ezúttal is 16-29 éves hölgyek jelentkezhetnek. A dicsőség mellett pedig értékes nyeremények, felkészítő tábor, tévéshow vár titeket, és igazi szépségkirálynők segítenek majd nektek a verseny alatt! Jelentkezz a megyei fordulóra még ma!

– Számomra ez is azt mutatja, hogy a fiatal lányok szeretik, amit közvetítek. Őszinte vagyok, és nem vagyok elszállva magamtól. Látom önmagam és tisztában vagyok az erősségeimmel, az értékekkel, amiket képviselek, de ezt nem szabad túllépni. Nem szabad, hogy az látszódjon, hogy valaki csak a szépségével akarjon előrejutni tette hozzá szőke mentorunk, aki hisz a mosoly erejében.

– Az olyan gyakorlati dolgok mellett, mint például a catwalk, amit én tanfolyamon sajátítottam el, a modellszakmában való helytállást is meg szeretném tanítani a lányoknak.

Azt javaslom, hogy győzzétek le az izgalmatokat és jelentkezzetek!

– részletezte, hozzátéve, hogy a fotózásra és a versenyre mindenképpen érdemes felkészülni. Például azzal, hogy egészségesen táplálkozunk és edzünk. Nem kell természetesen kigyúrni magunkat, de a fitt, egészséges alak sokat számít.