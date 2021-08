A cserfes szépség megmutatná a fiataloknak, mi a legfontosabb az életben

Szabó Orsolya a verseket ír, és vallja: a belső értékek a legfontosabbak. A 23 éves lány Hajdú-Bihar megyét képviseli a Tünrészépek döntőjében.

Szabó Orsolya életét 14 évig az akrobatikus rock&roll töltötte ki, az utána maradt űrt pedig országos szépségversenyünk. A 23 éves debreceni lány Hajdú-Bihar megyét képviseli a Tündérszépek döntőjében, és szeretne jó hatással lenni a fiatalabb finalistákra is. Vallja ugyanis, hogy a belső értékek a legfontosabbak.

A másokra való odafigyelés egyébként is sajátja a debreceni Tündérszépnek. Fél éve, azután váltott életmódot ő és az egész család, hogy kiderült, édesapja cukorbeteg. Ennek folyományaként teljes mértékben űzte az étrendjéből a lisztet és a cukrot.

Orsi családja egyébként is összetartó, a szülei és testvérei is szurkolnak, drukkolnak neki a Tündérszépeken, és ahogy barátja, valamint legjobb barátnője, ők is szívesen kísérik el a versennyel kapcsolatos programokra. A debreceni lánynak az is nagyon jól esik, hogy sokan, idegenek is nyomon követik szereplését, még a versenyből kiesett indulók közül is írtak neki többen, hogy neki szurkolnak.

Ez már csak azért is esik jól Orsinak, mert vallja, hogy

a belső értékek a legfontosabbak, hiába kapnak egyre kevesebb hangsúlyt a 21. században.

Ő például verseket ír, így éli meg örömeit, vagy írja ki magából a bánatát. A Tündérszépekben a fiatalabb indulóknak példát szeretne is szeretne mutatni, hogy ne a külsőségekre vagy épp a másoknak való megfelelésre figyeljenek.

Nos, erre hamarosan lehetősége is lesz, hiszen közeleg a siófoki felkészítő táborunk, ahol háziasszony-mentorként az Európa legszebbjének választott Kocsis Korinna szépségkirálynő, valamint két mentortársa, a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter segíti majd a döntősöket, hogy a zsűri előtt önmagukat, a lehető legjobb formában adva mutatkozzanak be.

