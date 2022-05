Csütörtökön elrajtol a Tündérszépek 2022-es évadának utolsó, döntő fordulója, amelyben az országszerte csaknem 800 versenyzővel induló szépségverseny 22 legszebb hölgye vesz részt. Ennek során ugyan minden nap egy-egy lányt kiemelten mutatunk be a 24 Óra és a Kemma.hu címlapján, de már az első naptól, tehát május 5-től május 26.-án éjfélig az összes versenyzőt értékelhetik olvasóink.

Az országos online közönségszavazáson a legmagasabb értékelést kapott hölgy lesz a Tündérszépek 2022 közönségdíjasa, aki az elismerő cím mellett egy okostelefon és egy értékes szépségápolási csomag tulajdonosa is lesz. Kiléte azonban majd csak a szépségkirálynőt és udvarhölgyeit is kiválasztó döntő gálaműsoron derül ki szeptember 8-án. Ezért a közönségszavazás utolsó napjaiban az értékelések átlagát elrejtjük – de szíveket természetesen ebben az időszakban is lehet és érdemes osztani a versenyzőknek.

Komárom-Esztergom megyét Sátori Roxána képviseli, aki a döntő kapcsán elárulta, hogy úgy érzi, másfél év kemény munkája tükröződik a stábunk készítette fotókon.

Sátori Roxi képviseli megyénket az országos döntőben

– Életmódváltásba kezdtem 2020 közepén. Hetente kétszer járok személyi edzőhöz. Figyelek a napi folyadékfogyasztásomra és a táplálkozásomra – nyilatkozta a szárligeti szépség, aki a mai napig igyekszik mellőzni a szénhidrátot, cukrot pedig csak gyümölcs formájában fogyaszt.

Nagyon szeretném megkoronázni az elmúlt hónapok eredményét, de semmi esetre sem becsülöm alá döntős társaimat. Számítok arra, hogy a huszonnyolc életévemmel a mezőny rangidőse leszek. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy megyénket méltón képviseljem majd az országos döntőben.

– tette hozzá Roxi.

Fotósunk, Novotni Ákos és Sátori Roxána a Pálma Rendezvényházban, ahol a megyei versenyzők portfóliói készültek

A szerdai napon egyébként az is kiderült, hogy huszonkettedik versenyzőként Pozsgai Florentina csatlakozhat a közönségszavazatok alapján a legszebbek mezőnyéhez.