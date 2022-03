Az első fordulóban régiónk, Komárom-Esztergom, Vas és Győr-Moson-Sopron megye versenyzői mutatkoznak be, ami egyben azt is jelenti, hogy a kiválasztottak, ha itt jól teljesítenek, automatikusan az országos döntőbe kerülnek, míg a közönségkedvenc egy újabb szavazási fordulóban szerezheti meg a helyét a fináléban. Megyénként egy-egy hölgy biztosan bekerül a döntőbe. Hogy az te leszel-e, csak rajtad áll! Addig is nézd meg eddigi versenyzőinket videónkban, és az összes versenyfotójukat IDE kattintva!

Ha valamikor, akkor most nem érdemes habozni, hiszen két nap maradt a nevezésre, és már javában készülünk a következő fotózásra. Aki most lemarad, az biztos kimarad a Tündérszépekből, ami több is, min szépségverseny: élmény, kaland, lehetőség, ahol a versenyzők a legfontosabbak!