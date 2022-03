Véghajrájához ért a Tündérszépek jelentkezési időszaka, hiszen március 22-én éjfélig lehet már csak nevezni az idei országos szépségversenyünkre. A regionális fordulók már zajlanak, de néhány hely még kiadó. Csak rajtad múlik, hogy szerencsét próbálsz-e, megadod-e az esélyt magadnak, hogy kitűnj a tömegből, fotózásokon vegyél részt és a dicsőség mellett, hogy te képviseld a megyéd az országos döntőben, elnyerd a 2022 Tündérszépe címet! Az értékes nyeremények között pedig a szépségkirálynőre kétfős, egzotikus álomutazás is vár! Saját portfólióval is lehet nevezni, de fotózás is kérhető, ha még nincs saját képanyagod, itt a lehetőség, hogy megszerezd az elsőt, a Tündérszépek profi fotósainak segítségével! Nevezz a megyében, ahol élsz, tanulsz vagy ahol születtél!

A versenyzőket három gyönyörű és rutinos szépségkirálynő segíti majd. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz. Utóbbi kettővel beszélgettünk az idei versenyről, eddigi tapasztalataikról.

Barátságos közeg, rengeteg élmény

Eszenyi Eszter számára hatalmas megtiszteltetés újra a Tündérszépek mentorának lenni.

− Nagy álmom volt, hogy ilyen felkérést kapjak, és a 2021-es verseny után szerintem a következő Tündérszépek még sikeresebb és még jobb lesz, még többet tudunk majd mutatni, tanítani a lányoknak − árulta el a szőke szépség, aki azért is szereti versenyünket, mert a természetes szépség van a középpontban. Közel áll hozzá a stílusa, ráadásul a közeg is nagyon barátságos.

Ráadásul nagyon sok lehetőséget is rejt magában a jelentkezőknek, hiszen hírportálokon, tévében jelennek meg a lányok.

− tette hozzá, kiemelve, hogy a 2021-es felkészítő táborban rengeteg élményt szereztek, sokat beszélgettek, lelkiztek a versenyzőkkel.



Eszter egyébként azt javasolta a lányoknak, akik még csak most készülnek a fotózásra vagy a nevezésre, hogy legyenek természetesek, ne stresszeljenek, adják ömagukat.

Magabiztosságot ad a verseny

Szarvas Andi szerint nagyon színvonalas volt a 2021-es Tündérszépek,ezért örömmel vállalta a mentori teendőket ezúttal is. Annak, aki gondolkodik a nevezésen, azt tanácsolja, hogy próbálja ki magát!

A szervezők és mi mentorok is azon dolgozunk, hogy a lányoknak igazi élmény legyen a verseny, és hogy minél jobban felkészítsük őket.

− emelte ki, hozzátéve, hogy miközben az insta-világban mindenki egy tökéletes képet mutat, könnyen elveszíthetjük az önbizalmunkat, de a Tündérszépek versenyén a lányok a saját szépségüket is felfedezhetik, megélhetik, szakmai visszajelzéseket kaphatnak.

Saját mentorszerepe kapcsán Andi arról is beszélt, hogy szeretne magabiztosságot adni a versenyzőknek. Mint mondta, a mosoly nagyon fontos, az, hogy bízzanak magukban és hogy élvezzék a versenyt.

Ismerd meg az eddigi versenyzőket és csatlakozz hozzájuk!