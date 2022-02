Az ápolt megjelenéshez akár a hétköznapokon, akár egy szépségversenyen való részvételkor ma már hozzátartozik, hogy a kezünkre is odafigyelünk: bőrét ápoljuk, körmeinket pedig, ha tehetjük, szakemberre bízzuk. Akkor is érdemes profihoz fordulnunk, ha a természetes japán manikűrt vagy inkább a műkörmöt, esetleg a géllakkot részesítjük előnyben.

Ódor Edina, tatabányai kéz- és műkörömápoló, pedikűrös szerint a műköröm jelentősen leegyszerűsíti, hogy kezünk ápolt és tetszetős legyen, talán ezért is választják sokan ezt a lehetőséget. Mint mondja, a műköröm nem annyira sérülékeny és kényes, sokkal kevesebbet kell vele foglalkozni, mégis heteken át szép marad.

A trendeket illetően Edina szerint az elmúlt években nem az extrém, hanem inkább a visszafogott irányba változott a világ: a nehezen használható „karmokat” ma már kevesen választják. De lássuk a legfontosabb tippeket és trükköket, amelyeket megszívelve nem kell véka alá rejtenünk a kezünk!

Forrás: Shutterstock

A járvány miatt elterjedt kézfertőtlenítők gyakori használata az áldásos hatások mellett káros is, lendüljünk hát ellentámadásba: ne felejtsünk el kézkrémet akár műkörmünk van, akár nincs. Bátran tegyük a fürdőszobában a szappan mellé a csodaszert, és kenjük be a kezünket minden kézmosás után! A szalonokban még többet tehetünk kezünk szépségéért. A legnépszerűbb választás egyértelműen a zselés műköröm, amivel „építeni” is lehet. Ilyenkor a saját körömforma esetleges hibáit, szabálytalanságait ki is javítja a szakember. Ezzel a „csalással” szimmetrikusabb vagy éppen domborúbb körmökkel térhetünk haza. A géllakk is igen népszerű választás. Itt építés nincs, a saját köröm határozza meg a formát és a hosszt, ezért ez főleg azoknak való, akiknek formás és erősebb körme van. A mai vendégek egyértelműen rövidebb körmöket kérnek, mint a néhány évvel ezelőttiek. A nehezen kezelhető és esetenként balesetveszélyes, hosszú karmok teljesen kimentek a divatból, mai szemmel már nem keltenek ápolt hatást. A minták terén is „a kevesebb több” időszakát éljük: korábban nem volt ritka, hogy a vendég minden körmére mintát kért, ma az amúgy is letisztultabb minták már inkább csak 1-1 körömre kerülnek és strasszokból is csak egyet-egyet ragasztunk. Ami a formát illeti, a lekerekített a kedvenc, mellette a mandulát és a rövidebb „kockát” kérik a hölgyek. Tehát itt is megfigyelhető, hogy a valódi körömformához hasonlít az a műköröm, amit egy mai igényes nő visel. A színek terén viszont bátrabbak maradunk: főleg nyáron választanak sokan élénkebb, akár neon színeket is, ősszel megjelennek a földszínek, karácsonykor és Valentin nap környékén hódít a piros, tavasszal a pasztellek. A paletta elképesztően széles. A hölgyek többségének megvannak a bejáratott, megszokott színválasztásai. Néha eltérnek ettől, elkalandoznak, ám ilyenkor megtörténhet, hogy a szalonból hazatérve a vendég valahogy nem érzi magáénak az adott színt. Ilyenkor hangzik el a „pedig máson annyira tetszett” mondat. A fotózásra érdemes külön készülni, és az élénkebb színek helyett a visszafogottabbakat választani, hogy az elkészült képeken a nő lehessen a középpontban, ne terelje el róla a figyelmet egy harsányabb köröm. A franciát sokan szeretik, mert esetében hosszú ideig nem látszik a lenövés, mellette megjelent és egyre nagyobb népszerűségre tesz szert az úgynevezett „baby boomer” is. Ennél a körömágy természetes, testszínű vagy rózsaszínes és a körömvég fehéres árnyalata között fokozatos színátmenetet alakít ki a szakember. Fontos, hogy ne hanyagoljuk el a szakember munkáját: ha műkörmünk van, akkor 3, ha géllakkunk, akkor 2 hetente látogassuk el hozzá a szalonba. Természetesen műköröm nélkül is lehetünk ápoltak: aki inkább ezt az utat választaná, annak a kezeivel csodát tehet a japán manikűr, amelynek során egy méhviaszos ápoló anyagot políroznak a körömbe. Ne csak a körmünkre nézzünk, ápoljuk a bőrünket is! A paraffinos kézápolás csodát tehet a téli időjárástól vagy éppen a kézfertőtlenítőktől kiszáradt kezekkel. A korai öregedést is megelőzhetjük vele. A drogériákban kaphatóak 10-15 perces „kesztyűs” pakolások, amikkel az arcmaszkokhoz hasonlóan otthon is ápolhatjuk a bőrünket. Az időjárás káros hatásai ellen is tegyünk: hidegen hordjunk kesztyűt, nyáron pedig gondoskodjunk a kézhát megfelelő fényvédelméről, amivel megelőzhetjük a napfoltok kialakulását is!

+1. Ne feledkezzünk meg a lábunkról sem! A géllakk itt is bevethető, tartós és mutatós megoldás. De figyeljünk a pedikűrre is, különösen nyáron. Nincs is annál kiábrándítóbb, mint mikor egy bokától felfelé ápolt nő lábán bőrkeményedések vannak, a sarka pedig repedezett.

