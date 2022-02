Második lépés

Nagy jelentősége van a fotózás előtti pár napban annak, hogy a versenyző milyen ételeket, italokat fogyaszt. Érdemes elhagyni az egyszerű szénhidrátokat tartalmazó ételeket, mint például a lisztben, cukorban gazdag péksüteményeket, cukros, édesítőszeres italokat.

– Az ilyen élelmiszerek vizet tárolnak a szervezetben, amelytől az izom megjelenése megváltozik, a definiáltsága csökken. Persze alkatfüggő, kinek milyen mértékben „vizesedik” a teste. Ezekben a napokban érdemes átállni a cukor-, és édesítőszermentes italokra, amelyekből fogyasszon minél többet a versenyző. Illetve akár be lehet vetni olyan természetes vízhajtókat is, mint a csalán vagy a petrezselyem – árulta el Dorina.

− Persze nem az élversenyzők szálkásított teste a cél, csak egy szép, a fotón is jól mutató izomtónust lehet ezzel produkálni −tette hozzá fitneszedző.

Harmadik lépés

Az izomzat mellett a bőrt is formába lehet hozni a fotózás napjára. Dorina titka egyszerű: a fotózás előtti nap egy teljes testes radírozással majd hidratálással lehet javítani a bőr állagán, hogy másnapra a tónusa és megjelenése élettel telibb legyen.

Negyedik lépés – a fotózás napja

A fotózás napjára szintén egy jó tanács a sport világából: a fitneszversenyzőknél bevett szokás, hogy a verseny napján sem hagyják pihenni az izmokat, Egy gumiszalaggal egyszerű mozdulatokkal, karhajlításokkal, guggolásokkal átmozgathatjuk az izomzatot, így ilyenkor a kívánt izomtónus is rögtön megvan.

Miért jelentkezz a Tündérszépek versenyre? Soroljuk!

