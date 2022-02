Kiderült, Dorina élete első megmérettetésére készül, így nem csoda, hogy nagy izgalommal várja a továbbiakat. A szépség egyébként már tavaly is komolyan elgondolkodott a Tündérszépekre való nevezésen, de akkor még, ahogy mosolyogva elárulta, kis nyuszinak gondolta magát. Idén azonban hajtotta a kíváncsiság, milyen eredményt érhet el az a bájos hölgy, akit közvetlen környezete folyamatosan buzdít a nevezésre. A cél innentől pedig az, hogy ő is ott álljon majd az országos döntőben.

– Rábeszéltek a barátaim és a családom, hogy induljak – árulta el Dorina, aki sokáig úgy gondolta, csak az elfogultság beszél az ismerőseiből. Miután komolyan fontolóra vette a dolgot, úgy döntött, belevág. Hol máshol is bontogatná szárnyait, mint megyénk szépségei között, és ennek számos oka van.

Egyebek mellett az is, hogy bár közvetlenül nem volt részese, interneten azért tudta figyelni a korábban elkészült, igen színvonalas fotókat. És az álma az lett, hogy egyszer majd ő is ott álljon kameránk előtt. Dorina egyébként a Széchenyi István Egyetem elsőéves hallgatója, kereskedelem-marketing szakon tanul Győrben.

Kárpáti Rebeka, a 2022-es Tündérszépek háziasszonya, és két mentortársa, Szarvas Andrea és Eszenyi Eszter

Nem késő még csatlakozni Dorinához, hiszen továbbra is lehet jelentkezni szépségversenyünkre. A megyei fordulóba összesen harminc hölgy juthat be, ők kapnak esélyt arra, hogy az egész országnak megmutassák szépségüket. Saját portfólióval is lehet nevezni, de, ahogy a naszályi lány is tette, fotózást is kérhettek profi fotósunktól. A tét nem kicsi: kétszemélyes egzotikus álomút, országos döntő, megannyi lehetőség vár a legszebbekre, akiket háziasszony-mentorunk Kárpáti Rebeka, a 2013-as Miss Universe Hungary, Eszenyi Eszter B Life szépségkirálynő, Miss Queen 1. udvarhölgy, valamint Szarvas Andrea, a 2018-as Magyarország szépe győztese (Miss World Hungary) segít majd tanácsaival.