Ti tudjátok, hogy milyen ruházat volt a menő az 1900-as évek lején? Esetleg emlékeztek arra, hogy milyen ruhákat hordtatok a 2000-es években, amitől ma biztosan frászt kapnátok? A Baon.hu egy 30 másodperces videót állított össze, amelyben fotókon idézik fel, hogy mennyit is változott a divat 100 év alatt.

Ha úgy gondolod, hogy 20-30 év múlva a te felvételeidnek is helye lenne egy ilyen összeállításban, akkor jelentkezz a Tündérszépek szépségversenyünkre! Az előválogatás már el is kezdődött. A megyei fordulóba 30 lány juthat be. Ha úgy érzed, hogy biztosan helyed van a legjobb 30-ban, akkor ne szalaszd el ezt a nagyszerű lehetőséget.

És hogy kiből lehet az ország Tündérszépe?

Erről Kárpáti Rebeka, a Tündérszépek háziasszonya – aki mentorként segíti majd a jelentkezőket –, és Molnár Irina, a Mediaworks Hungary Zrt. lapigazgatója beszéltek a TV2 Mokka című műsorában.

Jelentkezz még ma!

A verseny most is megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül a legszebb 22 lány az országos döntőig jut el. A Komárom-Esztergom megyei fordulóba maximum 30 lány kerülhet be, ezért sem érdemes halogatni a nevezést. Ha van saját portfóliód, azzal is jelentkezhetsz! Ha nincs, ne aggódj, profi fotóssal készítjük el neked első saját fotósorozatodat, ha kéred! Ezt a jelentkezési lapon jelezheted.

A megyei fordulóból 4 lány (3 a zsűri döntése nyomán, valamint a legmagasabb értékelést kapott közönségkedvenc) jut tovább a regionális fordulóba, ahonnan egyenesen az országos döntőbe vezet az út.

A dicsőség mellett pedig értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket: egzotikus utazás két fő részére, értékes mobiltelefonok… Mire vársz még? Valósítsd meg az álmaid a Tündérszépekkel!