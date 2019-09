Zoey Deschanel a népszerű lakberendezőért hagyta el a férjét

A színésznő és volt férje kapcsolata ennek ellenéri kifejezetten baráti, közös cégüket is együtt vezetik majd továbbra is.

A napokban derült ki, hogy véget ért a színésznő, Zoey Deschanel és Jacob Pechenik házassága. Most már az is tudható, hogy a hazánkban is futó Property Brothers című műsor jóképű kivitelezőjével, Jonathan Scottal alkot egy párt Az igenember sztárja – írja a hirado.hu.

A válás egyébként baráti keretek között zajlik, ahogy arról a Just Jarednek is nyilatkozott az exférj: „Minden békés, van két gyönyörű gyermekünk, akiket együtt nevelünk és ez a jövőben is így lesz, gondjaikat viseljük majd együtt. Boldog vagyok” – nyilatkozta Jacob.

A szülők egyébként közös cégüket, a lettuce Grow-t közösen vezetik tovább, mely egyébként vállalatoknak segít a tudatos élelmezési ellátás kiválasztásában.

Zoey és Jacob 2015-ben jegyezte el egymást, még azon a nyáron összeházasodtak. Gyermekeik, Elsie és Charlie, négy és kétévesek.