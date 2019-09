Werkfilmen nézheti meg a Gemini Man forgatási helyszíneit (videó)

Will Smith és Ang Lee elmondják, miért játszik Budapest fontos szerepet a filmben.

Bár a Gemini Man-t elsősorban a számítógéppel létrehozott fiatal Will Smith és a másodpercenkénti 120 képkockás technológia miatt övezi nagy érdeklődés, a projektben fontos szerepet játszottak az eredeti helyszínek, köztük Budapest, erről beszél az Oscar-díjas rendező, Ang Lee, a főszereplő Will Smith és a producer, Jerry Bruckheimer egy most közzétett werkfilmben – írja az Origo.

A film október 10-én kerül a magyar mozikba.

Borítókép: Jerry Bruckheimer producer (b), Will Smith amerikai színész, főszereplő (k) és Ang Lee Oscar-díjas rendező a Gemini Man címu film népszerűsítő eseményén a budai Vár Savoyai teraszán 2019. szeptember 25-én