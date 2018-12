Vádat emeltek Kevin Spacey ellen szeméremsértés miatt

A színész egy videóban már reagált a vádakra, hivatalosan pedig január 7-én teheti meg, akkorra tűzték ki ugyanis a bírósági tárgyalást.

Vádat emeltek Kevin Spacey amerikai színész ellen bántalmazás és szeméremsértés miatt, melyeket a vád szerint egy fiatal férfi ellen követett el még 2016-ban.

A vád úgy szól, hogy az 59 éves Spacey a Massachusetts államban található Nantucket szigetecskén egy bárban alkoholt vett az akkor 18 éves fiúnak, majd megfogdosta őt. Massachusettsben 21 éves kortól lehet legálisan alkoholt fogyasztani.

A vádat Heather Unruh korábbi tévés műsorvezető állításaira alapozták, aki 2017-ben vádolta meg az amerikai színészt azzal, hogy szexuálisan bántalmazta a fiát.

Spacey bírósági tárgyalását január 7-ére tűzték ki.

A színész – a dpa német hírügynökség megfogalmazása szerint – egy meglehetősen bizarr YouTube-videóval reagált a vádemelésre. A nagy sikerű Kártyavár című sorozatban általa játszott Frank Underwood karakterébe bújva szól a Let Me Be Frank (Hadd Legyek Őszinte) címet viselő felvétel nézőihez. A háromperces videóban a konyhában álldogáló, karácsonyi mintázatú köténykét viselő Spacey látszólag az őt ért több, szexuális visszaélésről szóló vádra reagál.

Leszögezi: nem fogja megfizetni annak árát, amit nem követett el. Emellett felteszi a kérdést a nézőknek, hogy bizonyíték nélkül is elhiszik-e a vádakat, ítélkeznek-e felette tények hiányában.

Spacey a Kártyavárban egy minden hájjal megkent, hataloméhes politikust alakított, akit a gyilkosság sem tántorított el céljai elérésétől. A sikeres sorozatból azonban kiírták, miután többen megvádolták szexuális zaklatással és bántalmazással, színészi karrierje pedig lényegében véget is ért.

Borítókép: részlet a Let Me Be Frank című videóból. Forrás: Youtube

