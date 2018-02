Utolsó koncertjeire készül Joan Baez

Karrierje utolsó "formális" koncertjeire készül Joan Baez amerikai folkénekesnő.

A tervek szerint a pénteken kezdődő Fare Thee Well Tour kiegészítéseként szeptember 11-től november közepéig 30 amerikai és kanadai koncertet ad, köztük a New York-i Beacon Theatre-ben és a countryzene fellegvárában, a Tennessee állambeli Nashville-ben. Utoljára november 17-én, a kaliforniai Oaklandben lép színpadra – közölte Facebook oldalán a 77 éves énekesnő.

A Fare Thee Well Tour európai része pénteken kezdődik Svédországban, Stockholmban. Joan Baez több tucatnyi helyen lép fel, egyebek mellett Dániában, Norvégiában, Nagy-Britanniában, Olaszországban, Franciaországban és Németországban. A Magyarországhoz legközelebbi koncerthelyszínek Pozsony március 29-én és Bécs július 25-én és 26-án.

Pénteken jelenik meg legújabb, Whistle Down The Wind című lemeze is. A 60-as évek lelkiismereteként és hangjaként emlegetett énekesnő legutóbb 2008-ban adott ki lemezt Day After Tomorrow címmel.

A mexikói származású Joan Baez tiltakozott a vietnami háború ellen, kiállt az erőszakmentességért. Börtönbe is vonult, mert nem volt hajlandó adót fizetni és ezzel hozzájárulni az Egyesült Államok hadi kiadásaihoz. Felszólalt és tüntetett a Tienanmen téri vérengzés ellen is.

Az énekesnő, akinek előadásában olyan híres, több nemzedék számára is fogalommá vált dalok hangzottak fel, mint a Farewell, Angelina, a Joe Hill, a We Shall Overcome, a Saigon Bride vagy a Sir Galahad.

2006-ban napokig egy Los Angeles-i park egyik fáján élt, hogy megmentse a növényt a kivágástól a többi ott álló fával együtt.

